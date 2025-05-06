Adjudicado un estudio para valorar el estado de la obra civil de la depuradora de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aigües de Reus ha adjudicado un estudio para la inspección de todas las estructuras y edificios que conforman la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con el objetivo de valorar posibles lesiones o patologías que pueda tener la obra civil, así como las posibles causas, y actuar en consecuencia.

La actual EDAR de Reus entró en servicio a principios de los años 80 del siglo pasado, como sucesora de la primera EDAR del Estado español, estrenada en los años 30, con lo que hay partes de la infraestructura que presentan ciertas debilidades por el paso del tiempo y su uso intensivo.

La EDAR ya fue sometida a un estudio y valoración de este tipo el año 2005, que sirvió para identificar las inversiones de mantenimiento y reparación que había que llevar a cabo y determinar su urgencia. Lo que se se quiere hacer ahora es actualizar este informe y cuantificar el coste de las actuaciones que es necesario emprender. La empresa adjudicataria ha sido TENGI Consultoría Técnica SL. La empresa tiene tres meses para la realización del trabajo.

La inversión se enmarca en el Plan de Reposiciones y Mejoras del sistema de saneamiento de Reus, cuya financiación recae en la ACA.

El estudio tiene como objetivo garantizar la el correcto funcionamiento de la EDAR en todo momento y su vida útil, ya que es una pieza fundamental en el sistema de saneamiento «en alta» de la ciudad, que configuran el conjunto de instalaciones destinadas a conducir y tratar las aguas residuales. Forman parte del sistema de saneamiento de Reus la estación de depuración de aguas residuales, las estaciones de bombeo y los colectores «en alta».

«La Estación Depuradora de Aguas Residuales y todo el sistema de saneamiento requiere de un importante mantenimiento, así como de una renovación y mejora continuada», explica el concejal responsable del servicio, Daniel Rubio. Es en este sentido que no hay que bajar a la guardia con el fin de garantizar que no hay errores ni imprevistos en una infraestructura que es vital para el día a día de la ciudad. La depuradora no para nunca», añade el concejal.