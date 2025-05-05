Una marea rosa llena la Llibertat para reivindicar la figura de la mujer

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Una marea rosa desbordó ayer por la mañana la plaza de la Llibertat. La 13.ª edición de la Carrera de las Mujeres murió de éxito, con 3.000 mujeres que tomaron la salida a partir de las 11 horas para llevar a cabo un recorrido total de 5 kilómetros.

El ambiente festivo era patente desde el primer momento en una jornada que quería reivindicar una vez más el papel de la mujer. Además, coincidiendo con un día muy especial; el 4 de mayo, el Día de la Madre. A pesar de dar la salida de manera puntual a las 11 horas, hicieron falta más de seis minutos para que todas las participantes atravesaran la línea de salida.

Esta alta participación acompañó también la vertiente solidaria, ya que en el momento de la salida ya se habían recaudado 38.441,51 euros en beneficio de la Liga contra el Cáncer y el Servicio de Epidemiología y Prevención del Cáncer del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, 5.000 más que el año anterior.