El distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación permitirá ver Reus «con una mirada nueva»

Fotografia de la recepció a diversos dels alcaldes de les noves Ciutats de la Ciència i la Innovació que han arribat els últims dies a ReusCedida

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus será reconocida hoy como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Será uno de los 22 nuevos municipios que recibirán el distintivo y que se integrarán en la Red Innpulso para fomentar la investigación y el desarrollo de proyectos colaborativos.

La capital del Baix Camp no sólo será merecedora del honor, sino que, además, firaReus ha sido el escenario escogido para el acto institucional de entrega de los galardones, que se celebrará de 12 a 13.30 horas.

Se espera la participación de la presidenta de la Red Innpulso y alcaldesa de Viladecans, Olga Morales; la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat; y la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo.

La matemática Eva Miranda impartirá la conferencia «inspiradora» de la jornada, con una ponencia titulada Ciencia, creatividad y ciudades que imaginan, que se estructurará a través de tres «aventuras científicas».

Reus ha sido valorada en la categoría de municipios de más de 100.000 habitantes, al lado de urbe como Alcorcón, Bilbao, Burgos, Getafe y Huelva. La candidatura presentada aglutina 69 proyectos de carácter innovador que responden a retos como la transformación del sector primario, la captación y retención de talento, el acceso a la vivienda, la ciudad saludable, la movilidad urbana sostenible, la transformación energética, la participación ciudadana, la organización y la actividad económica. La inversión prevista por el grupo Ayuntamiento es de casi 80 millones de euros.

La alcaldesa, Sandra Guaita, destaca que el objetivo de todo es «consolidar e impulsar la transformación de la ciudad, generar nuevos espacios de actividad económica y dar respuesta a las necesidades ciudadanas de servicios públicos innovadores y de calidad». «La ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de las personas y transformar la vida de la ciudadanía, así como generar nuevas oportunidades para todo el mundo», expresa.

Por su parte, el concejal jefe del área de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, destaca que la distinción «nos ofrece la oportunidad de ver Reus con una mirada nueva; una ciudad con un excepcional patrimonio modernista, cultural, comercial y emprendedor, pero también una ciudad de investigación, de tecnología y de innovación».

El hecho de ser Ciudad de Ciencia e Innovación permitirá en Reus incorporarse a la Red Innpulso, que, con los nuevos nombramientos, estará integrada por 112 miembros. Formar parte facilita compartir experiencias y buenas prácticas en materia de innovación, así como participar en proyectos colaborativos en el ámbito de la ciencia y la investigación.

El reconocimiento se otorga en municipios que se distinguen por su apoyo a la innovación, a través de sus políticas locales y el apoyo a infraestructuras, instituciones y empresas con un fuerte componente científico, tecnológico y moderno. La capital del Baix Camp destaca por iniciativas como el Hub Foodtech & Nutrition o el RENATUReus.