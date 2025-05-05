El Castell del Cambrer de Reus ofrecerá una muestra sobre Josep M. Baiges i Jansà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Castell del Cambrer acogerá entre el 5 y el 10 de mayo una exposición artística dedicada a Josep Maria Baiges i Jansà (Riudoms 1924 - Reus 1991). Un artista poliédrico que trabajó múltiples disciplinas, desde el dibujo y la pintura hasta la decoración, el diseño, la composición musical y la interpretación. Esta muestra permitirá descubrir la versatilidad y genialidad de Josep Maria Baiges a través de diferentes obras.

Entre las obras expuestas destaca el óleo Omnipotencia, una pintura que generó una controversia artística con Salvador Dalí, por su gran coincidencia con el Sant Crist de la Creu, obra que el artista de Cadaqués realizó años después.

Esta pintura no había estado expuesta públicamente desde el año 1952, cuando formó parte de una muestra en la sala Fortuny del Centre de Lectura. La exposición también introducirá al visitante en otras facetas del autor, como la creación e interpretación musical, ya que Baiges fue un destacado vocalista de orquesta, con programa propio en Radio Reus, y notable compositor de sardanas.

La inauguración de la exposición tendrá lugar hoy a las 19.30 horas. Su horario será de 17.30 a 20.30 horas del 5 al 9 de mayo. El 10 de mayo el horario será de 10 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.