Un turismo vuelca después de chocar con un vehículo estacionado en Reus

Un turismo que estaba circulando por la calle Astorga de Reus sufrió un accidente el jueves por la noche. Los hechos pasaron a las 20.16 horas, cuando el vehículo perdió el control, por causas que se desconocen, y chocó contra un turismo que estaba estacionado en la calle.

Como consecuencia del choque, el vehículo causante quedó volcado lateralmente y su conductor quedó atrapado mecánicamente en su interior. El cuerpo de bomberos procedió a hacer tareas de excarcelación hasta sacarlo del vehículo.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se trasladó hasta el lugar de los hechos y trasladó al conductor hasta el Sant Joan de Reus por heridas en uno de los brazos. Su pronóstico es leve.