Reus adjudica la construcción de los refugios climáticos a cuatro escuelas de la ciudad

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a la empresa M. I. J Grusa SA el contrato de obras de las intervenciones de naturalización de entornos escolares y refugios climáticos en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel. Los cuatro proyectos suponen la primera fase del Plan de Refugios Climáticos de Reus. El contrato se ha adjudicado con un presupuesto de 1.027.643,31euros (IVA incluido)

Las actuaciones de naturalización tienen como objetivo adaptar los patios al contexto climático de aumento de temperaturas generando zonas de estancia confortables a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Además de mejorar el confort de los patios para usos escolares, estos espacios naturalizados se plantean también para ser espacios accesibles a toda la ciudadanía en horario no escolar.

Las obras se enmarcan en el RENATUReus. Los proyectos de los refugios climáticos se han elaborado con la participación de las comunidades educativas de las cuatro escuelas. Se han organizado encuentros para poner en común los objetivos de las intervenciones: hacer los patios más confortables y adaptados al juego y al mismo tiempo adecuarlos para ser también espacios de aprendizaje, de manera que el proceso de naturalización sea una nueva oportunidad educativa vinculada al conocimiento del entorno. En algunos casos, las escuelas ya habían hecho reflexiones previas, especialmente desde criterios de sostenibilidad y sensibilización hacia el medio ambiente, que se han integrado en las sesiones de trabajo. También se ha pedido al alumnado, a partir de la explicación de los objetivos, cómo quería que fuera su patio y qué le gustaría poder hacer tanto en los ratos de descanso como en relación a las actividades en el aula.

Así, se prevé la plantación de numerosos árboles y arbustos, se construyen umbráculos y pérgolas vegetales y se sustituye parte del pavimento duro por otros permeables y semipermeables para favorecer la creación de un suelo vivo, que permita retener el agua.