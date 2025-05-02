El primer mural con realidad aumentada recuerda a los pioneros industriales reusenses

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Redessa continúa este año con la celebración de su 30.º aniversario y, con el fin de dar a conocer la efeméride, han llevado a cabo varias actuaciones. Estas acciones han tenido entre sus objetivos acercar todavía más la actividad y la tarea de la empresa municipal dedicada a la promoción económica entre la ciudadanía. Una de las actuaciones más vistosa y que quedará para el recuerdo es el mural conmemorativo que se inauguró en la fachada lateral del Redessa Viver el pasado mes de febrero.

«En el plan de acciones del aniversario, queríamos que alguna de estas actividades perduraran en el tiempo y tuvieran visibilidad en la ciudad. Así surgió la iniciativa de hacer la pintura mural que decora el Viver», explica el concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus y consejero delegado de Redessa, Josep Baiges.

Un mural que, siguiendo el ADN innovador que caracteriza a Redessa, no se limita a ser una obra artística cualquiera, tal como apunta Baiges: «En Redessa siempre nos gusta ir un paso más allá. Pensamos que la pintura tenía que estar vinculada a nuestra actividad, no sólo a escala conceptual, y por eso incorporamos la realidad aumentada».

De esta manera, el mural del Viver se ha convertido en el primer mural que aplica realidad aumentada en la capital del Baix Camp, una fusión de las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías que permite descubrir algunos detalles de la historia empresarial reusense.

Por ejemplo, para aquellas personas que se acerquen y hagan uso de sus dispositivos móviles, podrán ver símbolos del patrimonio reusense como la Prioral y referencias a iniciativas industriales pioneras del pasado de la ciudad y que ocuparon el espacio donde hoy se ubica el Redessa Viver.

Entre ellas, está la Pensilvània, una de las primeras refinerías de petróleo del Estado, o la célebre empresa de lavadoras Crolls, sin olvidar en ningún momento productos clave de la ciudad como la avellana, el aceite o el vermú. «El mural hace un recorrido desde este pasado hasta un presente y futuro donde la innovación y la tecnología son los ejes estratégicos de nuestra actividad, trabajando a favor del crecimiento económico, que repercute directamente en el bienestar de las personas», concluye el consejero delegado de Redessa.