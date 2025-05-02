La Mujer Trabajadora de Reus, escenario de una lucha «común»

Los parlamentos se llevaron a cabo en la plaza de la Dona Treballadora, a pies de la estatua que la preside.Gerard Martí

Idóneamente, la plaza de la Dona Treballadora fue el lugar designado para acoger el acto del Primero de Mayo en Reus. Una cuarentena de representantes sindicales y políticos —PSC y ERC- se congregaron para reivindicar «nuestros derechos».

«Nos cuesta mucho conseguir, como mínimo, un sueldo y unas condiciones de trabajo dignas», se reconocía nada más empezar, recordando que, ayer, simbolizaba «un año más de lucha, pero por el que diariamente, las 24 horas, estamos luchando».

El secretario general de UGT en Tarragona, Jorge Porté, remarcó el objetivo de alcanzar la reducción de la jornada hasta las 32 horas y lamentó que la accidentalidad laboral «es una lacra real». Por eso, pidió la renovación de la ley de prevención de riesgos laborales.

A su vez, la secretaria general de CCOO Tarragona, Mercè Puig, subrayó que «la inflación pasada se ha comido mucho de los aumentos salariales» y defendió una mejora de las condiciones retributivas. Además, aseveró que «despedir no puede salir tan gratuito como ahora».

La clase política cogió micrófono acto seguido. La primera teniente de alcaldesa y representante de ERC, Noemí Llauradó, quiso destacar que «es bueno que nos veamos los sindicatos y los partidos de izquierdas en esta lucha que es común» y, además de la reducción de la jornada, defendió un «salario mínimo catalán». «No podemos tratar igual aquello que es desigual», indicó.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, del PSC, expresó la necesidad de no sólo reivindicar los avances de futuro, sino también de consolidar «los que hemos hecho en el pasado» para evitar que se pierdan. Asimismo, quiso enfatizar la lucha de los trabajadores «y de las trabajadoras, que durante muchos años no se han visto».

Después de la ofrenda floral, portavoces del PSC y de ERC pronunciaron los manifiestos oficiales. Los socialistas afirmaron que «creemos firmemente que la prosperidad tiene que estar al servicio de todo el mundo y que la riqueza generada tiene que ser compartida a través de un trabajo digno», mientras que los republicanos clamaron que «la consecución de un estado propio es imprescindible» para mejorar las condiciones laborales.