The Tyets, Els Catarres, Sidonie, Blaumut y Triquell, cabezas de cartel del Reus Music Festival

Los próximos días 29, 30 y 31 de agosto, el Parque de la Festa de Reus volverá a ser el escenario del Reus Music Festival, que celebra su segunda edición con un cartel espectacular y un formato ampliado. El festival reunirá a algunos de los artistas más destacados de la escena catalana actual, como The Tyets, Els Catarres, Sidonie, Blaumut y Triquell, además de nuevas propuestas emergentes y actividades complementarias para todos los públicos.

El Reus Music Festival se consolida como una cita cultural de referencia a la ciudad, con tres jornadas llenas de música en directo, gastronomía y actividades pensadas para disfrutar en un entorno único como es el Village del festival.

Una de las grandes novedades de esta edición llega el domingo al mediodía con «Brasa & Fuego», un auténtico y genuino festival con las mejores carnes argentinas combinado con vermú y la rumba festiva de Muchacho y La Caleta.

El director del festival, Carles Gilibets, ha destacado que «estamos muy contentos de traer a Reus artistas como The Tyets, que presentan su nuevo disco Cafè per als més cafeters, con un directo que mezcla energía, pop, electrónica y música urbana. También nos hace especial ilusión contar con Triquell, una de las voces con más proyección del panorama actual que está a punto de presentar nuevo disco y avanzará alguna nueva canción en el RMF, el retorno con el nuevo álbum festivo de Els Catarres».

El festival refuerza también su compromiso con el talento local y la cultura de proximidad, con un Village vibrante que acogerá food trucks, propuestas gastronómicas y actividades paralelas, con el vermú como gran protagonista.

Las entradas ya están en venta en www.reusmusicfest.com, con precios que van de 15 a 30 €, y abonos de los tres días por 50 €.

Horarios

El viernes, 29 de agosto, tendrán lugar el concierto de los ganadores del concurso de bandas 2024 de La Casa de la Música; Andrea Grau; Roserona; Triquell (21h.); Els Catarres (22.30h.); y Dj Neus González.

La jornada del sábado empezará con la actuación de Moranes; Sidonie (22h); Blaumut (23.45 h.); Dj David & Claudia; y Uri Guitart Dj. Finalmente, el domingo será el turno de una jornada llena de vermú, asado argentino y rumba y las actuaciones de Muchacho (13h.) y La Caleta (16h.).