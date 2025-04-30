Reus reparte el primer premio de la Lotería Nacional

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Reus ha sido agraciada una vez más con la lotería. La capital del Baix Camp va repartido el primer premio de la Lotería Nacional en el sorteo del sábado. El estanco Reus 1 situado en la Riera Miró, 84 ha sido el encargado de repartir la suerte. El número premiado fue 24.286 y cada billete ha recibido una apriete de 60.000 euros.

El número también se repartió en Campohermoso, Argentona, Jerez de la Frontera, Villarrubia, Baio, Arguineguin, Almenar, Madrid, Carballiño, Cambados, O Grove, Pontevedra, Quinto, Valmojado, Canals, Cullera y Paiporta.