La HackDipta reúne a 150 jóvenes para fomentar la innovación en Reus

La Diputació de Tarragona celebró ayer la segunda edición de la HackDipta en el Centro de Innovación y Formación Boca de la Mina, en la que 150 jóvenes participaron ideando soluciones a varias problemáticas planteadas.

Los jóvenes estudiantes se dividieron en varios grupos en que cada una de las empresas participantes, BASF, Maser Grup, Fruselva, T-Systems y Viamed, les plantearon una problemática real que tenían que resolver. Cada empresa escogió a un finalista entre los que habían resuelto su problema y, finalmente, dio lugar a un equipo ganador.

«Hemos tenido una muy buena participación y es un muy buen programa que desarrollamos desde la Diputació. Es necesario para fomentar el talento de nuestra casa y la emprendeduría, que es una herramienta de progreso social, de creación de puestos de trabajo e inversión», reivindicó el diputado delegado de Promoción Económica y Empleo de la Diputació de Tarragona, Pere Granados.

«A nosotros nos han planteado el caso de una mujer que tiene un hijo diabético y teníamos que innovar con el fin de ayudar con Aplicaciones móviles fueron algunas de las propuestas de los participantes esta persona», explicó Pau Tarragó, alumno de Batxillerat de l'Escola Santa Teresa de Jesús de Tarragona y participante que, finalmente, su grupo ha sido el ganador. «Ha sido todo muy dinámico, hemos tenido que trabajar con personas nuevas, intentando aportar ideas, ponerlo en común. Creo que este trabajo en equipo es muy bueno porque uno dice una cosa, conecta con aquella idea que has tenido y sale buen trabajo», añadió.

Miquel Martínez, también estudiante de Bachillerato en Santa Teresa de Jesús, quiere estudiar ADE en un futuro y destacó que «nunca nos habían planteado ejercicios tan complejos y trabajar con gente que no conoces. Ha sido una experiencia que nos aporta mucho», opinó Martínez. Finalmente, entre los finalistas hubo todo tipo de ideas, pero las aplicaciones móviles triunfaron.

Por ejemplo, un grupo planteó una app para ofrecer un control y asistencia telemática para familias con un menor diabético y otro equipo diseñó una aplicación con inteligencia artificial que ayude a las personas mayores a utilizar las nuevas tecnologías.

«Queremos que nuestro talento se desarrolle en nuestra casa y se quede. Tenemos muchos programas trabajando en nuestra área de la Diputació de Tarragona para conseguir que el talento se quede y ayude a progresar en el territorio y la calidad de vida de las personas», comentó Granados. Además, el diputado delegado de Promoción Económica y Empleo de la Diputació de Tarragona elogió el «muy buen trabajo hecho por todos los participantes» y remarcó que eran una demostración «del talento que tenemos en el territorio».