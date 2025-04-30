La Fiesta del Árbol de Mayo de Reus estrena el 'Ball del Saurí' como nuevo símbolo

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus vivirá, los días 9 y 10 del mes que mañana entrará, la séptima Fiesta del Árbol de Mayo. La propuesta contará, en su séptima edición, con una novedad destacada: estrenará el Ball del Saurí. El presidente de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus, Albert Salas, detalló que un baile ha llevado a cabo las funciones de anfitrión de las jornadas y «ahora hemos pensado que tiene que tener un baile propio, como símbolo».

Joan Amades incluyó la pieza en su Costumari Català, donde recopila una partitura, una imagen de los trajes y la descripción de los personajes y la coreografía. «Vora del Camp de Tarragona si n’hi ha un arbre que borrona, quan l’arbre és verd l’ombreta és bona, quan l’arbre és verd, quan l’arbre és verd», dice la letra, haciendo mención al territorio y al elemento que protagoniza la celebración. Además, el filólogo Manuel Milà i Fontanals referencia que se había bailado en Reus. Está documentado por las fiestas de coronación de Isabel II, en el siglo XIX.

Clara Piñol, bailadora del Ball del Saurí, detalló que Amades describía que, en la danza, intervenían a un diablo, con un látigo y una bofetada en las manos, y un zahorí, que utilizaba una horca de madera de avellano. Los dos, acompañados de ocho personas que utilizaban bastones. «Amades relaciona todo eso con un ritual agrario propio que nos motiva a recuperar la danza», reflexionó Piñol en la presentación de la iniciativa.

El vestuario ha ido a cargo de Josep Maria Casas, del Barato. Casas comentó que se han buscado «colores propios que todo el mundo puede ver en el Camp de Tarragona y al Baix Camp», como son el verde y el marrón. Los danzantes llevarán un saco para coger avellanas y unos cascabeles oscuros que representarán el fruto seco. El zahorí añadirá a su indumentaria unas guirnaldas cruzadas en el pecho con hojas de avellano y el diablo utilizará tonos más granates. «Queremos que visualmente el vestuario explique el baile y represente los colores de la comarca», expresó.

Por su parte, el compositor que ha adaptado la partitura ha sido Adrià Ortiz, quien apuntó que la pieza se divide en dos partes: uno parecido a una jota o un vals y otra más animada, como una copla. Entre los instrumentos que la interpretarán, habrá el flautín, el tamboril y la gaita.

El concejal de Cultura, Daniel Recasens, mostró su agradecimiento a entidades como la Coordinadora de Danses Tradicionals que, con su empuje, permiten que «el calendario de la ciudad se haga mayor, más fresco».

El Árbol de Mayo

La Fiesta del Árbol de Mayo se celebrará el 9 y el 10 de mayo. Empezará el viernes a las 19.30 horas, con el pasacalle del árbol desde el Instituto Escola Pi del Burgar hasta la plaza de la Patacada. Después de la plantación, Antoni Veciana pronunciará el pregón. A lo largo de las dos jornadas, tendrán lugar el estreno del Ball del Saurí, actuaciones de glosa y canción improvisada, una comida popular, juegos tradicionales, un taller de jotas de la Comunidad Valenciana, un pasacalle de danzas invitadas y una noche y noche de baile.