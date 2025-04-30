La FAVR organiza una gran provisión de alimentos en beneficio de Cáritas

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus (FAVR) ha organizado una gran provisión de alimentos en favor de Cáritas Interparroquial. La gran jornada de recogida tendrá lugar el 11 de mayo, a partir de las 12 horas, al parque de los Lledoners (Zona 5), y se acompañará de un vermú popular, fideua, el baile de gigantes y actuaciones musicales en directo, con la presencia de un DJ.

Asimismo, los días previos, entre el 5 y el 9 de mayo, se podrán ir a dejar los productos en los locales sociales y centros cívicos de la ciudad, donde se llevará a cabo una campaña informativa para poder llegar a más población. También estará la posibilidad de efectuar una aportación económica.

El presidente de la FAVR, Marcos Massó, detalla que, si bien estas iniciativas acostumbran a llevarse a cabo por Navidad —la entidad que agrupa gran número de las asociaciones vecinales de la ciudad intenta programar actividades de carácter solidario cada año—, en esta ocasión se pensó que «antes del verano también iría bien». «Queremos ayudar y colaborar con la gente a quien no les llega para comprarlo», expresa Massó. El objetivo es recoger alimentos con una larga fecha de caducidad, como la leche o los macarrones, dado que «siempre van bien estas cosas». Ayúdanos a ayudar es el lema de esta campaña solidaria.