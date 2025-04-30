Aigües de Reus repara el depósito de agua modernista diseñado por el arquitecto Caselles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aigües de Reus acaba de adjudicar las obras de reparación del interior del llamado «depósito Vell» de agua de la ciudad, también conocido como «Depósito d'en Caselles», ya que fue proyectado por el arquitecto Pere Caselles el año 1929 y se trata de una obra modernista de gran valor patrimonial, que a pesar de su antigüedad todavía está en servicio. Está previsto que la obra se inicie a lo largo del mes de mayo y tenga una duración de un par de meses, sin afectaciones al suministro de agua de la ciudad.

Los trabajos consisten en la reparación y conservación de los revestimientos, cierres y solera, prestando atención a los desperfectos que pueda haber, el tratamiento de los menajes y el interior de las paredes y la mejora del drenaje, entre otras intervenciones. Obras de mantenimiento de este tipo se llevan a cabo periódicamente, dado que el almacenaje de agua ocasiona un desgaste continuado y desperfectos de los materiales con el paso del tiempo. Los trabajos cuentan con una subvención de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y han sido adjudicados a la empresa Ras 21, SL, con un presupuesto de 298.464,53 euros (IVA excluido).

Este depósito modernista tiene una capacidad de 12.000 metros cúbicos, y forma parte de los sistema de depósitos de agua que garantizan la continuidad del suministro y el almacenaje necesario. Una red que cuenta con un total de nueve depósitos, distribuidos por todo el término municipal, el mayor de los cuales tiene una capacidad total de 20.000 metros cúbicos.

«Tras el servicio de agua y la garantía de suministro las 24 horas del día, todos los días del año, hay un trabajo continuado que, a menudo, es muy invisible pero que no se puede olvidar porque depósitos como este permiten asegurar que el abastecimiento de la ciudad no fallará», afirma el concejal responsable de depósito de Reus, Daniel Rubio.

El depósito tiene un gran interés arquitectónico. El techo está hecho con bóvedas de ladrillo con la técnica constructiva autóctona denominada «bóveda catalana». Totalmente soterrado, es de planta rectangular y consta de una cuadrícula regular de pilares. Su arquitecto, que fue discípulo de Lluís Domènech i Muntaner, es una figura primordial del modernismo en la ciudad de Reus, de donde fue arquitecto municipal y donde ha dejado edificios como el de la actual biblioteca, el antiguo Banco de España y las casas Punyed y Homdedéu, entre otros.