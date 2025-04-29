Reus se convierte en la capital floral con una nueva edición del Festival Roses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La concejalía de Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Reus lo tiene todo a punto para una nueva edición del Festival Roses de Reus, una iniciativa pensada como fiesta de homenaje a la rosa, el emblema de la ciudad, que se hará del 9 al 11 de mayo. Roses de Reus coincide con el Concurso Exposición Nacional de Roses que organiza el Centro de Lectura de Reus con el objetivo de unificar esfuerzos por promocionar y posicionar Reus como «Capital de la rosa».

Las decoraciones estarán expuestas desde el próximo viernes, 9 de mayo hasta el domingo día 11 de mayo. Ocuparán diferentes fachadas y espacios de la ciudad: el Palau Bofarull, el Palau Municipal sede del Ayuntamiento de Reus (este año tanto en la fachada como en el vestíbulo) y el Gaudí Centre. También y como novedad de este año se colocarán unas bolsas gigantes por el centro de la ciudad.

Desde la organización se invita a toda la ciudadanía y a los visitantes «a que disfruten de las diferentes decoraciones porque seguro que no se sentirán decepcionados», remarcó durante la presentación del festival Noemí Llauradó, concejala de Proyección de Ciudad.

Actividades y novedades

Con el fin de dinamizar el festival, se han preparado varias actividades programadas en las plazas del centro de la ciudad. En Gaudí Centre tendrán lugar varios talleres para todos los públicos durante el sábado. El primero, La rosa més bonica, se repetirá a las 10 horas y a las 12 horas, y tendrá una duración de una hora y media. En este los participantes aprenderán a hacer rosas de papel. A las 17 horas se celebrará el taller Gaudí, natura en tela, donde se utilizará la ropa para recrear la emblemática flor. Los días 10 y 11 de mayo también se podrá descubrir el Vermú Rosé en la Estación Enológica de Reus. Este año, además, se incorpora a la iniciativa la Shopping Night, que llegará con varios descuentos del comercio de Reus, acompañado de la mejor música durante todas las noches del festival.

La iniciativa del Festival es de la concejalía de Promoción de Ciudad, mediante la cual se ha sumado la concejalía de Via Pública con sus brigadas, y cuenta con el apoyo de la Diputació de Tarragona y la participación del Centro de Lectura, la Escuela de Arte y Diseño de Reus y el Instituto de Horticultura y Jardinería de Reus. También se han sumado las entidades comerciales de la ciudad.