Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus pone en marcha una nueva campaña informativa bajo el lema A Reus, qui més recicla, menys paga, con el objetivo de dar a conocer la bonificación de la tasa de recogida de basura para las personas que hagan uso de los centros de reciclaje municipales, tanto fijos como móviles.

La iniciativa, que forma parte de las ordenanzas fiscales aprobadas para el 2025, quiere fomentar el reciclaje y la correcta gestión de los residuos domésticos, premiando las buenas prácticas ambientales con beneficios directos. Los sujetos pasivos de la tasa de la basura que realicen aportaciones al centro de reciclaje podrán acceder a una reducción de hasta el 20% sobre la parte fija del recibo, con un máximo de 20 euros anuales. De acuerdo con este baremo, aquellos que realicen de 4 a 6 aportaciones anuales podrán acceder a un 10% de bonificación; de 7 a 12 aportaciones, un 15%; más de 12 aportaciones, un 20% de bonificación.

Para acceder a la bonificación, hace falta ser titular del recibo de la tasa e identificarse con el DNI en el momento de hacer las aportaciones. Los usuarios podrán consultar sus aportaciones y ver si tienen derecho a la bonificación accediendo a la Carpeta Ciudadana, dentro de los apartados «Otros datos», «Aportaciones Centro de Reciclaje» o «Bonificaciones en tasa». Este 2025 ya se ha producido un incremento del 36% del número de aportaciones a los centros de reciclaje. En 4 meses de 2025 se ha recibido una media de 1.592 entradas. Mientras que la media del año pasado fue de 1.173 entradas.