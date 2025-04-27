El GEPEC-EdC insta al Govern a recuperar la conselleria de Medio Ambiente

Un hombre cuelga una estampación de una hoja coincidiendo con el 40.º aniversario de Gepec-EdC en ReusAriadna Escoda

El Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes – Ecologistas de Cataluña (Gepec-EdC) insta al Govern a recuperar la conselleria de Medio Ambiente después de quince años sin tener.

«Una conselleria de Medio Ambiente quiere decir poner límites, orden, fiscalizar. Si no está, nadie limita los posibles proyectos», ha afirmado Xavi Jiménez, presidente de Gepec-EdC en la celebración de los 40 años de la entidad.

La Palma de Reus ha sido punto de encuentro donde rememorar luchas compartidas, como la defensa de la sierra del Montsant o los Ports, que derivó en la creación de dos parques naturales.

Actualmente, la entidad trabaja en proyectos de defensa ambiental como el río Siurana o el rechazo hacia la implantación de la empresa LOTTE en Mont-roig del Camp.

Cuatro décadas atrás en una cafetería de Valls, un grupo de siete jóvenes arrancó lo que se convertiría en Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes (Gepec), una entidad para defender los intereses medioambientales del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Con los años, la agrupación creció hasta alcanzar a los más de 800 socios actuales y extender su causa por todo el país con campañas globales en el seno de la red de conservación por la naturaleza de Cataluña.

En una mirada al pasado, Jiménez ha sacado pecho del papel de la entidad en la defensa de espacios como la sierra de Montsant o los Ports, una lucha que con el tiempo derivó con la declaración de los dos puertos naturales. «Son de aquellas cosas que hoy en día damos por hechas, pero no tenemos que olvidar que no hace demasiados años el Montsant y los Ports no eran espacios protegidos y querían ir proyectos eólicos. Tuvimos el reto de parar aquellos proyectos y lo hicimos a contracorriente», ha añadido.

En cambio, en otras campañas lamentan no haber podido llegar tan lejos como deseaban, como es el caso de la construcción del pantano de Margalef o la protección de las zonas húmedas en la zona próxima a PortAventura. Con todo, la entidad sigue luchando en causas como la defensa del río Siurana, por la cual a lo largo del tiempo se han abierto procesos judiciales.

A raíz de una acción reivindicativa el azud de Riudecanyes el verano de 2017, en los que se abrieron las compuertas del canal de derivación para desviar el agua hacia el río Siurana, se denunció al expresidente de Gepec Andreu Escolà y Anaïs Estrems, de la Plataforma por el Río Siurana.

Los dos se enfrentan a cuatro años de prisión por los delitos de usurpación en su modalidad de descuido de las aguas, por coacciones subsidiariamente, y por daños agravados. El juicio sin embargo, ya ha sido aplazado en varias ocasiones.

Concentración en la presa del pantano de Siurana

Con respecto al río Siurana, este miércoles hay convocada una concentración en la presa del pantano, una acción que quiere servir como herramienta de presión antes de la Comisión de Desembalse prevista para el 5 de mayo.

«Si hoy en día -el pantano de- Siurana está al 30% con tres hectómetros cúbicos, está en plan de emergencia y según el plan de sequía, no se tendría que tocar aquella agua, porque no sabemos qué pasará el próximo año. Sería la lógica para mantener el caudal ecológico y el riego del Priorat», ha aseverado Monaguillo, quien también ha cargado contra el trasvase que se hizo el año 2022 afirmando que el agua «fue a parar a Reus» y no a usos agrarios. En este sentido, ha augurado que la Agencia Catalana del Agua (ACA) no autorizará el trasvase y ha apelado a la tarea «fiscalizadora» del organismo.

Petición para recuperar la conselleria de Medio Ambiente

Con todo, la entidad ecologista pide un cambio de rumbo al ejecutivo catalán, a quien reclama que recupere la conselleria de Medio Ambiente. Para Jiménez, el hecho de que las responsabilidades ambientales se repartan entre diferentes departamentos es insuficiente.

En este sentido, critica que durante quince años cabe gobierno, independientemente de su ideología, haya trabajado por esta causa. «Querríamos que el medio ambiente fuera importante con respecto a las decisiones de país», ha concluido