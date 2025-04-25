La ZBE se implantará en Reus en diciembre con sanciones a los vehículos de no residentes sin distintivo

Fotografía de una de las entradas en la ciudad de Reus, con un cartel informativo del proyecto de la ZBE y de actuaciones de movilidad sostenible.ACN

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se implantará de manera efectiva en Reus a partir del 1 de diciembre del 2025. Desde esta fecha, ya se aplicarán las sanciones contempladas para infringir las restricciones de acceso a los vehículos contaminantes, si bien, durante los primeros dos años, sólo afectarán a las personas no residentes en Reus o que no pagan el impuesto de circulación. Eso implica un adelanto respecto del calendario que se había anunciado inicialmente, que no preveía ningún tipo de multa hasta julio del 2026.

Antes de la activación de las restricciones, se ha programado una fase 1 (del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2025) para informar de la nueva normativa a los titulares y conductores de los automóviles más contaminantes de fuera del municipio, para garantizarles un periodo de adaptación y para que puedan acogerse a algunas de las excepciones y moratorias, en caso de que se adecuen a los requisitos contemplados.

El 31 de diciembre del 2027 será cuando arranque la fase definitiva de la entrada en vigor de la ZBE, con la ampliación de las restricciones a los vehículos con la etiqueta medioambiental B o sin distintivo de residentes en Reus. El pleno del Ayuntamiento aprobará hoy definitivamente la ordenanza sobre la creación y la gestión de la ZBE y del resto de documentos relacionados, que regula el calendario, las restricciones y el régimen de exenciones.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, recuerda que la implantación de la ZBE «es un mandato legal que estamos obligados a cumplir como ciudad de más de 50.000 habitantes» y que los objetivos son «la protección de la salud y la lucha contra el cambio climático». «Con todo, queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque nos hemos esforzado en planificar una intensa campaña de comunicación e información para dar a conocer los cambios, y para que la adaptación sea la más progresiva posible».

Hay que recordar que se podrán pedir autorizaciones para acceder a la ZBE para vehículos afectados por las restricciones que cumplan supuestos como estar destinados al transporte de personas con movilidad reducida o pertenecer a ciudadanos con rentas bajas.