Parte del vecindario del Alt de Sant Josep de Reus, crítico con el parking alternativo

Vecinos de la calle Alt de Sant Josep critican que el Ayuntamiento de Reus no se ha abierto a negociar una solución sobre el hecho de que durante un mes y medio el paso quedará cortado con motivo de las obras de la calle Ample y los residentes no podrán hacer uso de los tres parkings privados del vial.

Estos tres parkings suman un total de 203 plazas y desde el Ayuntamiento se les ha ofrecido un abono temporal que les permitirá estacionar sus vehículos particulares en la planta -3 del aparcamiento de la Fira Centre Comercial.

«El parking es oscuro, sin cobertura móvil ni acceso restringido sólo para usuarios y queda lejos. Si tenemos que descargar las compras o volver caminando por la noche no me atrevo», explica Lídia Guitart, una de las vecinas indignadas por la decisión.

Además, la primera crítica por parte de los vecinos afectados es que no se les hubiera avisado con más antelación: «En el mes de febrero el Ayuntamiento hizo una reunión con los vecinos de la calle Ample y, a pesar de saber entonces que también se verá afectado pocos meses más tarde nuestra calle, no se nos informó hasta el 10 de abril».

Un margen que consideran muy corto teniendo en cuenta que este domingo 27 de abril se les obliga a abandonar los aparcamientos, ya que el lunes 28 empezará el corte. Según defensa Guitart, la opción idónea sería que el Ayuntamiento de Reus les ofreciera aparcar en el parking de la plaza de la Llibertat, más cerca de la zona: «Sería lo más normal, es un aparcamiento grande y que queda mucho más cerca. ¿Cómo lo haremos para ir a comprar?»

Respuesta del Ayuntamiento

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Reus explica que en la actualidad no se dan abonos al parking subterráneo de la plaza de la Llibertat porque quedan pocas plazas libres y el resto se hacen servir por rotación. «Es la solución que se ha encontrado técnicamente más idónea para no colapsar la red de aparcamientos», afirman fuentes del consistorio consultadas por Diari Més sobre haber escogido el parking de la Fira Centre Comercial.

Por otro lado, fuentes municipales también comentan que para los casos de usuarios con movilidad reducida se les habilitará un abono temporal en el aparcamiento de Sant Ferran, de tan sólo 80 plazas para turismos, pero más cercano. No obstante, esta respuesta no convence a los vecinos, que se muestran escépticos: «No creemos que sea imposible que para este mes y medio nos puedan ubicar en la plaza de la Llibertat, no está siempre lleno».

Cuando menos, lo que más indigna a los vecinos es que no haya habido «ninguna respuesta a nuestras peticiones». «Nos hemos intentado poner en contacto con el Ayuntamiento estas semanas y no ha habido respuesta, es lo que más nos molesta. Porque lo podríamos haber hablado y, quizás, encontrar una solución en un punto medio, como dejar un coche por familia en la Llibertat y el resto en la Fira», propone Guitart.

En este sentido, los vecinos exigen que se les ofrezca un «trato justo» y «el respeto que merecemos en tanto que contribuyentes y vecinos de la ciudad de Reus y podamos aparcar al lado de casa mientras duren las obras».