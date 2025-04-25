Muere un hombre al caer de un segundo piso mientras trabajaba en una empresa del polígono de Reus

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto al precipitarse de un segundo piso mientras trabajaba en una empresa de Reus ubicada en el polígono Agro-Reus. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso este jueves por la tarde, en torno a las 17.10 horas, del incidente.

Según las primeras investigaciones, el individuo, de 51 años, se habría caído desde el segundo piso, a una altura de unos cinco metros, mientras se encontraba moviendo mobiliario. Cuando llegaron al lugar de los hechos las patrullas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo atendieron, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.