La Gala Drag crece para la tercera edición: habrá dos semifinales antes de coronar a la reina en Reus

La Palma se llenó de personas que querían presenciar la Gala Drag de Reus del 2024, que vivió la coronación de la joven Maya Fox.Gerard Martí

Reus calienta motores para vivir la tercera edición de su Gala Drag. Tendrá lugar el domingo 25 de mayo, a las ocho de la noche, pero será, sólo, el clímax de un certamen que ya se está haciendo grande. La jornada irá precedida por dos semifinales, que se celebrarán los viernes 9 y 16 de mayo, en Mont-roig del Camp y en Salou, y que contará cada una con seis participantes. Tres finalistas de cada prueba se clasificarán para la gran conclusión de la Palma, donde se coronará la nueva reina.

Misericòrdia Àvila, copresidenta de H2O, el colectivo LGTBI+ del Camp de Tarragona, entidad organizadora de las veladas, detalla que la expansión responde a la voluntad de crear «un poco más de carrera» para las drags y ofrecerles lugares «donde se puedan dar a conocer».

«La finalidad de las galas en general es dar visibilidad y, cuanto más, mejor; si esta es continuada, si puedes seguir su recorrido y verlas en otros entornos, mejor todavía», remarca Àvila. Por todo ello, se prioriza el talento del territorio, si bien no se excluyen perfiles externos porque «las plataformas que tienen son muy reducidas».

La propuesta del 2024 destacó por anteponer el espectáculo y la cohesión a la competitividad, así como por el compromiso de retribuir las actuaciones. Àvila subraya que «continuamos en esta dinámica porque creemos que es la solución correcta». «Es un trabajo el que están haciendo y, además de darles visibilidad, queremos validar su esfuerzo», afirma.

En este contexto, se está planteando organizar actividades para fomentar la unión y la sensación de equipo entre las drags. «Algo queremos hacer, porque el año pasado les ayudó mucho a conocerse entre ellas, cerrar filas, hacer comunidad», valora la copresidenta. El jurado para la gran final estará compuesto por profesionales de disciplinas que involucren el drag, como la danza o la interpretación.

Centenares de espectadores se congregaron en la Palma para ser testigos presenciales de las anteriores ediciones de la Gala Drag y la organización espera repetir el éxito y que el interés llegue, también, a las semifinales. David Fornieles, copresidente de H2O, expresa que el hecho que la población se vuelque «es importante para nosotros, pero sobre todo para las participantes, que ven que su trabajo se valora».

Àvila comenta que la gala ya se ha convertido en un «acontecimiento muy importante» de la entidad. «Poder crear este tipo de acontecimientos y, además, que sean tres galas, no solo una, y que estén en el territorio, es una pasada», añade.

Dos reinas

La primera edición de la Gala Drag de Reus vio la coronación de Frida la Ter. De Reus, ofreció una íntima y reivindicativa actuación el año pasado en la Palma y, tal como reveló ella misma el pasado sábado, en el marco de la primera Botox Party en Tarragona, volverá a estar presente en la tercera ocasión.

En declaraciones a Diari Més en abril del 2024, La Ter reconocía que todavía había «mucho camino» por recorrer. La última Gala Drag de Reus vivió la coronación de la joven Maya Fox, que, con sólo 16 años, cautivó al público y el jurado con una actuación no apta para los aprensivos.