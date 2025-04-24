Los demandantes en 1.ª opción para Medicina crecen hasta los 745 ante las poco más de 100 plazas

Fotografía de archivo de una clase de laboratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira y Virgili.Gerard Martí

La demanda para cursar el Grado de Medicina en la Universidad Rovira y Virgili (URV) continúa en ascenso y se posiciona en su punto más elevado en los últimos años con 745 solicitudes como primera opción en el actual curso 2024-2025. Este dato supone que la ratio de demanda como primera opción con respecto a la oferta fue de 5,73 al solo haber poco más de un centenar de plazas.

El incremento más grande fue entre el curso 2019-2020, en el que se registraron 532 demandas como primera opción, y el 2020-2021, en el que las demandas crecieron hasta los 715. A partir de aquí se estabilizó con una ligera tendencia al alza; con 656 el 2021-2022, 732 el 2022-2023 y 645 el 2023-2024.

Con respecto a los demandantes en primera opción del 24-25, de los 745 más de la mitad eran graduados en Bachillerato, con 499. De estos, 382 eran mujeres y 117 hombres. El resto eran licenciados, personas de Ciclos de Grado Superior o que accedían con la prueba de acceso para mayores de 25 años.

Concretamente, con respecto a los mayores de 25 años solicitaron entrar un total de 11 personas, 6 mujeres y 5 hombres. No obstante, los demandantes para el ciclo en su total son muchos más, ya que el total de demandas fue de 2.618. Concretamente, en segunda opción seleccionaron esta carrera 360 personas, en tercera opción 261 y más allá de la tercera opción 1.252. En todos los casos, la cantidad de mujeres demandantes es superior a los hombres.

Instalaciones insuficientes

Una situación que en cierta manera podría ser considerada de éxito por la cantidad de interesados en acceder al Grado de Medicina, pero que no hace más que llover sobre mojado. Este mes de mayo empezarán unas obras de reforma en la Facultad de Medicina, situada en la calle de Sant Llorenç, coincidiendo con la finalización de las clases.

Esta actuación, con un presupuesto total de 329.289,02 euros, tiene como objetivo ganar en eficiencia y aprovechar mejor un espacio que se ha quedado pequeño y demasiado lejos del hospital. Por este motivo, desde la URV se sigue exigiendo que se desencalle la problemática de la financiación para construir una nueva Facultad de Medicina que esté ubicada al lado del Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

«Más allá que las actuales instalaciones se hayan quedado pequeñas y nos limiten, una facultad de medicina tiene que estar al lado del hospital. Allí es donde están los médicos y los enfermos, es el modelo que funciona», afirmó la decana de la Facultad de Medicina de la URV, Fàtima Sabench. A pesar de todo, se desconoce cuándo esta deseada obra podría llegar.