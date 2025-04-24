Vocalista de Mishima
David Carabén: «Cada diez años aparecen poetas nuevos buenísimos, nosotros les ofrecemos un escenario»
Este jueves la banda presentará su espectáculo ‘La Nit de les Roses’ al Teatro Fortuny en el marco de Les Perles de l’Accents
Te cojo en caliente, justo después del concierto de este martes en La Paloma. ¿Qué sensaciones tienes en este momento?
«Fue muy bonito y al mismo tiempo muy difícil a nivel emocional, porque era el primero que hacíamos después de la desaparición del Marc. Ya es la tercera edición de La Nit de les Roses y el espectáculo de poesía ya está mucho mejor integrado con el concierto. Por eso, aunque fue una noche llena de emociones contradictorias, creo que la gente disfrutó mucho».
Estrenasteis HdHFMD, la versión del DtMF de Bad Bunny, dedicada justamente a vuestro teclista y fundador, Marc Lloret, que murió aún no hace tres meses. Era el lugar y el momento.
«Hay cosas que son inevitables. Cuando creas una tradición con tus seguidores, como los conciertos de Navidad o estos conciertos de La Nit de les Roses, por mucho que quieras reproducir fórmulas, al final la vida se acaba metiendo dentro. Eso nos ha pasado este año. No podía hablar de ninguna otra cosa y, por lo tanto, este Debí tirar más fotos de Bad Bunny me vino como un guante. También me ha servido un poco de luto: cada verso de esta canción lo he llorado como un animal. Eso es lo que tiene la música, te da la oportunidad de dar forma a una cosa que te está carcomiendo».
El nombre del espectáculo tiene una carga poética muy potente. ¿Qué significan estas Rosas para Mishima?
«La Nit de les Roses es una idea que tuvimos con Marc y Gerardo una vez consolidada la gira de conciertos de Navidad. Nos dimos cuenta de que con aquella gira generábamos una sintonía con nuestros seguidores mayor que la que teníamos cuando actuamos en festivales, fiestas mayores, o en conciertos que no montamos nosotros. La Noche de las Rosas es la noche en que Mishima ofrece sus rosas a la gente que ama. Una, es la de las causas solidarias. Otra, es a la literatura catalana, a la gente que la mantiene viva y, por lo tanto, a autores que aquel año publican cosas que son de nuestro gusto. Después regalamos rosas, evidentemente, a nuestros seguidores, que nos son tan fieles, y finalmente una última rosa es esta que ofrecemos a la música popular, cogiendo una canción que en aquel momento está gustando a todo el mundo, llevándola a nuestro estilo y a nuestra lengua».
También hacéis una cosa que no pasa muy a menudo: hacer subir poetas en el escenario.
«Sí, claro. Tenemos una legión de seguidores muy fieles que aprecian mucho lo que hacemos. Esta atención que nos prestan es muy bonito compartirla con cosas que nosotros creemos que merecen la atención de la gente que nos quiere. Cataluña, sobre todo en el siglo XX, ha tenido una tradición lírica muy potente. Cada diez años aparecen tres o cuatro poetas nuevos que son buenísimos, con un buen dominio de la lengua y que saben encontrar la fórmula para seducir los lectores. Y es verdad que no disfrutan de la atención mediática que se merecen. Si con Mishima podemos ofrecerles un buen escenario, ni que sea una noche al año, pues lo hacemos.
¿Con todo, qué tipo de atmósfera sonora se acaba originando?
«El espectáculo nace de la idea de hacer que los autores lean sus propias obras, porque creo que eso tiene valor por sí mismo. Cuando un autor lee su propio poema puedes ver cómo respira aquella obra, como mastica las palabras. Por eso pienso que es un privilegio bestial tener Enric Casasses o Maria Sevilla declamando sus poemas y que nosotros los acompañamos musicalmente. Es un ejercicio complicado, pero también bonito. Para los músicos de Mishima es un reto intentar entenderse con nuevos letristas».
Hace tres años que celebráis esta Noche, pero es la primera vez que la hacéis fuera de Barcelona. Este año, sólo en Reus y en Girona. Estamos de suerte.
«Venimos aquí porque nos lo propusisteis. Todavía no nos sentíamos con la fuerza ni el entusiasmo de expandirnos (y este año todavía menos), pero vimos que tenía todo el sentido montar un espectáculo en directo de escritores en diferentes poblaciones. Lo más lógico es que en los próximos años se expanda todavía más».