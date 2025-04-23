Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las instalaciones de firaReus Events acogerán un año más el Salón de la Moto que ofrecerá una gran variedad de vehículos los días 25, 26 y 27 de abril. Esta 17.ª edición volverá a ser el punto de encuentro para los aficionados de las dos ruedas donde se mostrarán las últimas novedades del sector en un espacio de 7.000 metros cuadrados de exposición, con entrada gratuita.

El salón contará como es habitual con la participación de concesionarios oficiales y una cincuentena de marcas representadas como Honda, Suzuki, BMW, Kawasaki, KTM o Kymco que ofrecerán todo tipo de motocicletas. Además, también habrá un espacio de venta de motos de ocasión, complementos para motocicletas y una zona exterior donde probar los vehículos.

Con respecto a las actividades, la feria ofrecerá un circuito de educación vial infantil y el programa Formación 3.0, que constará de sesiones gratuitas dirigidas a motoristas que quieran mejorar su técnica, ambas actividades a cargo de Técnicas de Conducción y Control. El programa de actividades también contempla la parada del Triumph Demo Tour en el Salón de la Moto, un espacio para probar las últimas novedades de los modelos de la marca Triumph que requieren inscripción previa. Además, también hay prevista una concentración de más de una sesentena de ejemplares del icónico modelo Goldwing de Honda el domingo 27 de abril a las 10.30 horas.

Motociclismo femenino

La inauguración del Salón tendrá lugar el viernes 25 de abril a partir de las 17.30 horas en el recinto ferial de firaReus Events e irá a cargo de Paola Ramos, joven piloto tarraconense de motociclismo. Ramos acumula una importante trayectoria profesional en el mundo del motociclismo femenino y ha sido subcampeona del Campeonato de la Federación Catalana de Motociclismo (FCM) categoría 140 cc el año 2018 y subcampeona nacional del Campeonato Interautonómico de Velocidad (CIV) en la categoría Moto 5 250 cc el año 2019. Este año, la piloto tarraconense participa en la Yamaha R7 Cup de motociclismo y en la primera cita de la temporada consiguió su primer podio con una tercera posición.

Actualmente, Paola Ramos está en proceso de búsqueda de patrocinadores para profesionalizar, todavía más, su carrera como piloto y el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges, lo ha hecho valer: «Tenemos la voluntad de dar voz a jóvenes deportistas del territorio, con talento y proyección de futuro, como la Paola Ramos. Queremos que esta edición del Salón de la Moto sirva para dar visibilidad a estos jóvenes pilotos».