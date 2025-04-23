Salen en venta las entradas de Trapezi 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi, Trapezi Reus, la Feria del Circo de Cataluña, pone en venta las entradas de los espectáculos de su 29.ª edición.

Del 14 al 18 de mayo, la magia volverá a invadir Reus con una programación vibrante que reunirá, un año más, las mejores propuestas de circo contemporáneo de la mano de compañías de renombre tanto internacionales como nacionales.

Este año, la nueva edición ofrecerá una programación para todos los públicos, formada por más de sesenta representaciones, que mostrará los diversos formatos y disciplinas de circo tratando temas de gran actualidad y relevancia social, como la migración, la cuestión del género, las redes sociales o la salud mental.

En esta edición habrá un equilibrio entre grandes cabezas de cartel internacionales como la Cie Bêtes de Foire, Cirque Pardi o Les Filles du Renard Pâle; con propuestas jóvenes y locales como Carpe Diem, Nueveuno y Puntocero. Además, la Feria también contará con referentes sénior del circo catalán que acumulan una gran trayectoria como Pepa Plana, que estrenará en el Teatro Fortuny su nuevo espectáculo A cada Pas, un show donde justamente recuperará algunos de los momentos icónicos de sus 30 años de carrera.

También se incorpora una nueva sala, el Teatro Santa Llúcia, que, junto con las carpas del Parque de Sant Jordi y del Parque de la Festa, y los teatros Bartrina y el Fortuny, de gran formato, consolidan Trapezi como uno de los principales referentes del circo en el sur de Europa.

Las entradas para los diferentes espectáculos se podrán adquirir a través de la web oficial de la Feria. También se pueden comprar físicamente en las taquillas de los teatros Fortuny y Bartrina, y, a partir del 14 de mayo, a la Taquilla Trapezi de Cal Massó.

Todos los espectáculos cuentan con precios populares, que oscilan entre los 3 € y los 8 €.