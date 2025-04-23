Reus se llena de libros, rosas y actos culturales por la Diada de Sant Jordi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus se ha llenado un año más de libros, rosas y actos culturales para celebrar la Diada de Sant Jordi 2025. La plaza del Mercadal, la plaza de Prim, el arrabal de Santa Anna, la plaza del Castell, la calle del Mar, el Cementiri Vell, la plaza del Teatre y la plaza de Sant Pere son los espacios principales donde se han repartido este año las 80 paradasque han participado entre librerías, floristerías y entidades.

El ambiente de la Diada se ha vivido desde primera hora de la mañana con la visita de numerosos grupos de los centros educativos de la ciudad que se han mezclado entre el público. Actividades de todo tipo se han ido repartiendo durante toda la jornada en la plaza, con un protagonismo destacado para los autores locales que firman sus novedades.

Las sardanas, que se han hecho por la mañana como novedad de este año, han abierto también las actividades culturales paralelas que hay durante toda la jornada, con numerosas actividades de cuentacuentos, presentaciones de libros, y actuaciones tradicionales, entre las cuales destacan los castells de los Xiquets de Reus, y las actuaciones del Drac de Reus, el Drac Petit y la Víbria de Reus. Este año también han hecho pasacalle el Superdrac y la giganta Arlet.

En la parada del ayuntamiento se pueden consultar todas las últimas publicaciones de los autores y autoras locales. Durante todo el día se podrá encontrar el punto de libro con que editan las Bibliotecas Municipales con las últimas obras publicadas.