Reus inicia nuevos tratamientos para disminuir las plagas en el arbolado y en la vía pública

El Ayuntamiento de Reus, a través de la Concejalía de Vía Pública, empezará a llevar a cabo en los próximos días diferentes tratamientos fitosanitarios con el fin de disminuir las plagas y las afectaciones que estas tienen en el arbolado y en la vía pública.

Estos tratamientos aplican criterios de sostenibilidad, eficiencia y respeto por el medio ambiente y siguen los principios de la gestión integrada de plagas, dando prioridad al control biológico para minimizar el uso de productos químicos.

El servicio municipal de Parques y Jardines aplica este enfoque en la planificación de los tratamientos anuales, con el objetivo de proteger la salud del arbolado y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las personas y el respeto por la biodiversidad urbana.

Los tratamientos que se llevarán a cabo incluyen: el control de la procesionaria del pino; tratamientos contra el gorgojo encarnado de las palmeras; la prevención de hongos del género Phytophthora; y el control biológico de otras plagas.

Estos tratamientos se aplican con una planificación estacional que tiene en cuenta el ciclo vital de cada plaga y las condiciones climáticas. Además, el Ayuntamiento hace un seguimiento continuado del estado fitosanitario del arbolado para actuar de forma preventiva y optimizar los recursos.

El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos afirma que «estos tratamientos forman parte de nuestro compromiso para hacer una ciudad más verde, saludable y resiliente ante los retos del cambio climático. Trabajamos para mantener la salud de la vegetación urbana y proteger la biodiversidad a fin de que nuestra ciudad sea un espacio donde se pueda disfrutar de la naturaleza y de la vía pública de manera segura y sostenible».