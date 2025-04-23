Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La añorada marca reusense de refrescos Plim volverá después de 10 años de ausencia. Esta histórica bebida que nació en la capital del Baix Camp hace aproximadamente un siglo volverá a estar presente en los comercios, bares y restaurantes de la ciudad a partir de este mes de junio.

Eso es gracias al acuerdo al cual han llegado el propietario de la marca Plim, Matías Olesti, y la nueva empresa REUSPLIM, SL, que se encargará de volver a fabricar y distribuir estas bebidas. «Aunque se mantenía en el recuerdo de todos los reusenses, faltaba la pieza fundamental; la bebida. Poder ir al supermercado o al bar y poder decir lo que se había dicho toda la vida: ‘A mi, Plim!’», apunta Olesti, propietario de la marca.

Tal como explica Gerard Llauradó, representando de la empresa REUSPLIM, las bebidas están actualmente en proceso de fabricación y se espera que estén presentes en los establecimientos de la ciudad después de la fiesta de presentación que se celebrará en la Estación Enológica el 31 de mayo por la tarde. «Es algo más que una bebida. Plim es un recuerdo que tenemos la mayoría de nosotros y es un hecho identitario de la ciudad», afirma el representante de la empresa encargada recuperar la histórica bebida.

No obstante, Plim no volverá exactamente como era en su día y se adaptará a los tiempos actuales: «Es un nuevo Plim que continúa con el mismo espíritu de siempre, pero con más fruta, más intenso, más fresco y sin azúcar. Queremos hacer una bebida más moderna y apta para los nuevos tiempos».

Hasta la presentación oficial el 31 de mayo de la bienvenida bebida Plim, se ha abierto una campaña promocional llamada Volem que tornis, Plim! en que los interesados podrán adquirir el producto y elementos de promoción de la marca. A través de la página web plim.cat se podrán adquirir lotes que van desde los 25 euros hasta los 250 euros. Cuando se comercialice, se distribuirá en latas y botellas de vidrio a un coste que rondará los 1,80 o 1,90 euros por unidad.

Soporte institucional

Un retorno que ha sido bendecido por el Ayuntamiento de Reus que, a través de la agencia Reus Promoción ha dado apoyo al proyecto. «Es una bebida con ADN reusense y muy arraigada en nuestra ciudad», reivindica la concejala de Proyección de Ciudad del Ayuntamiento de Reus, Noemí Llauradó.

Por este motivo, Plim se añadirá como otro elemento gastronómico identitario de los que Reus Promoción hará bandera como son el Vermú de Reus, la Avellana DOP Reus o el Aceite DOP Siurana. Además, la concejala de Proyección de Ciudad recuerda que el Plim fue uno de los ingredientes que se utilizaron para crear el Masclet el año 2001, la bebida de las Fiestas Mayores de Reus.

Origen de Plim

Plim nació en Reus el año 1928 de la mano de la empresa Gili S.A, conocida popularmente como «La Gili». La fábrica, fundada en 1858 por Joan Gili i Boloix, también produjo gaseosa y licores y se convirtió en una de las más destacadas del sector de refrescos de la provincia de Tarragona.

Esta historia se alargó hasta el año 1995, en el que Gili S.A lanzó una nueva línea de productos con siete sabores diferentes. A pesar de la ambición del proyecto, la fuerte competencia de otras marcas de alcance mundial provocó que estos nuevos sabores no tuvieran éxito.

El año 2000, Facilcar S.L, del Grupo SEHRS, adquirió el fondo de comercio de La Gili. Entonces, Matías Olesti, uno de los socios y director general de la empresa, decidió luchar por mantener vivo el Plim. La producción pasó a manos de la empresa Sanmy y la distribución en manos del Grupo SEHRS. Esta historia finalizó el año 2014, cuando una disputa legal entre Olesti y Sanmy puso fin a la producción del Plim.