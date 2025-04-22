Unas ochenta de paradas llenarán las calles de Reus por Sant Jordi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus vivirá nuevamente una Diada de Sant Jordi con diferentes actividades programadas. Mañana 23 de abril habrá unas ochenta de paradas por las calles de la ciudad, de las cuales once son floristerías y nueve librerías. Como es habitual, la fiesta se concentrará especialmente en la plaza Mercadal. Previamente, hoy martes 22 de abril tendrá lugar la Verbena Literaria con los autores locales que han presentado un nuevo libro este año en la Biblioteca Central Xavier Amorós a las 19 horas que rendirá homenaje al intelectual Joan Ferraté.

Con respecto a la Diada de Sant Jordi, a partir de las 9.30 horas se harán cuentacuentos en las plazas por los escolares de los centros educativos. A la vez, en el Castell del Cambrer se celebrará un espacio de debate entre lectores y lectoras jóvenes del Premio Protagonista Joven y, a partir de las 10 horas, en la parada del Ayuntamiento instalada en el Mercadal empezará la firma de libros de los autores y autoras locales hasta las 20 horas. Por otro lado, a las 10 horas también se iniciará la lectura de fragmentos de los libros finalistas de Protagonista Joven, a cargo de jóvenes participantes. A las 11 horas la Librería Gaudí presentará La evolución de la fiesta de Sant Jordi en los últimos años, con motivo del 60.º aniversario de la librería, y a partir de las 12 horas se harán breves presentaciones de las nuevas publicaciones a cargo de los autores y autoras locales. Finalmente, a las 16 horas habrá un espacio de recomendación de los lectores y lectoras sobre libros para poder regalar durante este Sant Jordi, moderado por Teresa Vilà.

Con respecto a los elementos más tradicionales de la festividad, habrá los pasacalles del SuperaDrac y de la giganta Arlet a las 17 y 18 horas respectivamente y el pasacalle de la Víbria, el Dragón de Reus y el Dragón Pequeño a partir de las 19.30 horas. A continuación, los Xiquets de Reus llevarán a cabo una exhibición castellera a partir de las 20 horas en la plaza del Mercadal y, una vez finalicen los castillos, se hará el encendido del Dragón Pequeño, la Víbria y el Dragón de Reus.

Por otro lado, la entidad juvenil La Crispeta también participará de este Sant Jordi y colaborará con el Casal de Jóvenes La Palma para organizar una jornada cultural el sábado 26 de abril. Este tendrá una duración de 15 horas de programación continuada y gratuita y empezará a las 11 horas. Por el escenario de la Palma pasarán músicos como Dan Peralbo, Alosa I Trèvol o los ganadores y nominados a los premios Enderrock de este año. Además, también habrá espacio para el humor con los monologuistas de L'altre mic y los pòdcasts Llegir y Deus i simis. Durante la mañana y la tarde, la Palma también acogerá un mercado de ropa de segunda mano con paradas de entidades y particulares.