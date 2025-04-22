Reus recupera la bebida Plim

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La terraza del Gaudí Centre ha servido este martes por la mañana para presentar el proyecto de recuperación de la bebida Plim. Este año se quiere volver a comercializar el Plim, gracias a un acuerdo entre Matías Olesti y la nueva empresa REUSPLIM, SL. Se trata de un Plim renovado, con zumo de limón ecológico y en formatos más sostenibles, como botellas de vidrio y lata.

El nuevo Plim es una bebida refrescante con sabor a combinado de frutas, saludable y sin azúcar. Como dice el eslogan que lo hizo famoso, Fantasía de frutas, es una experiencia que transporta al consumidor a una explosión de sabores afrutados. Según han explicado los impulsores del proyecto de recuperación del Plim, es «una bebida de Reus, nacida en 1928, homenaje al pasado, con la mirada puesta al futuro, que busca recuperar el lugar que se merece en los corazones y los paladares de todo el mundo quien lo quiera probar».

El proyecto de recuperación consiste en una campaña de colaboración en la que se podrá comprar producto y elementos de promoción a través de la página web plim.cat. Esta campaña empezará este miércoles, Festividad de Sant Jordi, y se alargará hasta el 31 de mayo. Según se ha explicado, «esperamos que con estas compras por adelantado, la ciudadanía ayude a dar apoyo económico para poder encarar el proyecto durante los primeros meses».

El acto de presentación al público de la nueva bebida se hará el día 31 de mayo a las 19:00 h, en los jardines de la Estación Enológica de Reus.