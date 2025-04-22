Recogen más de 5.000 firmas para la consulta de la estación de bus de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias supera el objetivo de las 5.000 firmas necesarias para poder convocar una consulta con dos meses de margen. La consulta no refrendaria pretende plantear a la ciudadanía reusense la cuestión de si la nueva estación de autobuses podrá ser ubicada en el Parc Mas Iglesias o no. La entidad recogió los pliegues de firmas el pasado 14 de marzo con el plazo de tres meses para recoger un mínimo de 5.000, un hito que han superado en un mes. Con el fin de conseguirlo, la entidad ha estado presente en espacios públicos de la ciudad para recoger firmas como, por ejemplo, la plaza Prim.

El presidente de la asociación, Òscar Mendoza, hace una valoración «muy positiva» y comenta que «gracias a los meses que hace que nos reivindicamos todo ha sido muy fácil». «Hemos conseguido que la voz de la ciudadanía tenga ruido y no mediante un partido político, sino gracias a un movimiento vecinal y ciudadano. La gente de Reus tiene que poder opinar y decidir no sólo cada 4 años», asevera Mendoza. Además, el presidente de la AV Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias argumenta que «toda persona que se sienta demócrata estará firmando para precisamente ejercer este derecho de opinión y decisión en lo que los gobernantes tienen la falsa creencia que es sólo suyo una vez ganan las elecciones».

Siguientes pasos

Por otro lado, aunque ya han alcanzado el objetivo que, en principio, les otorgaría la capacidad de reclamar la convocatoria de la consulta, desde la entidad vecinal tienen previsto seguir recogiendo firmas en los meses que les queda: «Tenemos más de 5.000 firmas en el bolsillo en sólo un mes y a nosotros nos gustaría poder recopilar muchas más, pero ya nos han dicho que no podremos tener muchos pliegues más». Así y todo, Òscar Mendoza afirma que «agotaremos el plazo de los tres meses aunque ya tengamos las firmas y aprovecharemos para hacer campaña de información». «Nos gusta hablar con la gente porque nos animan a seguir y no recibimos sólo una firma, sino energía que nos da bastante por eso y mucho más», añade.

Los plazos

Con el inicio de la recogida de firmas el reloj establecido por el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Reus empezó a contar el tiempo. La entidad tiene tres meses para recoger firmas, es decir, a mediados de junio. Al presentarse las firmas en el Ayuntamiento, este tendrá el margen de un mes para validarlas y descartar las que no sean aptas, ya que sólo pueden firmar a aquellas personas empadronadas en Reus mayores de 16 años.

Al confirmarse que hay un mínimo de 5.000 firmas aptas, se abrirá el plazo de tres meses para que el Ayuntamiento convoque la consulta a través de un decreto de alcaldía. La fecha del referéndum no vinculante tendrá que estar en un plazo de entre 30 y 60 días después de la publicación del decreto de convocatoria. Por lo tanto, la consulta podría llegar a finales de 2025 o a inicios del año 2026.