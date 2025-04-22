Joan Masdéu: «La clase media en el mundo de la música ya no existe»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Eres en un año de cifras redondas. Has hecho 50 y hace 15 que empezaste a trabajar en solitario.

«Sí, aunque de eso de los 15 no fui consciente hasta que pensé que ya tocaba hacer disco nuevo, siguiendo con aquella inercia de publicar un disco cada dos o tres años. Entonces me di cuenta de que durante 32 años no había parado, porque empalmé Whiskyn's con la carrera en solitario, y decidí que el siguiente paso no sería hacer lo que tocaba hacer, sino lo que me apetecía».

¿Y qué te apetecía?

«Pues no hacer un disco nuevo con un nuevo relato, sino grabar una serie de canciones que tenía en la cabeza desde hacía tiempo y que no me encajaban en un disco nuevo al uso».

¿Como cuáles?

«Por ejemplo, la revisión de El carrer de los juegos florales, que es la primera sencilla que hice en solitario. Y también el último que he publicado, No en tens prou».

En la primera cantas con River Omelet y a la segunda con Dan Peralbo. Choque de generaciones.

«Quise ir a buscar una generación mucho más joven que la mía, pero que admiro mucho. Además, pienso que, musicalmente no estamos tan alejados, hay una conexión musical. Con El carrer nos encontramos con que nos costaba mucho revisarla, no sabíamos hacia dónde conducirla, así que la dimos a River Omelet y ellos la llevaron a un estadio donde yo no habría llegado nunca. Y todo el tempo que le sacaron, la hemos sumado al No en tens prou con Dan Peralbo, haciéndola más urgente, más frenética... Es la espinita que tenía con esta canción, pensaba que le faltaba un poco de arañazo».

¿Cómo ha sido cantar Rostre d'actriu con Xoel López?

«Esta canción me acompaña hace muchos años, siempre me ha gustado mucho y siempre la he querido adaptar al catalán. En este caso todo se alineó, porque un día Dani Ferrer, de Love of Lesbian, que es el productor del disco, se encontró con Xoel en un concierto y él le comentó que le habían pedido permiso para adaptar la canción al catalán. Cuando Dani le explicó que él era el productor, Xoel propuso cantarla él, en catalán, una lengua que hasta ahora nunca había utilizado. La grabamos por separado, pero no hace demasiado nos encontramos en Barcelona y tuvimos la oportunidad de cantarla juntos».

El trabajo se cierra con dos temas nuevos, Tornar a casa i Castells. ¿Qué papel juegan en el disco?

«Estas canciones las tenía guardadas en un cajón y pensé que, si les daba forma, tendría el disco que quería: un disco pequeño, que es testimonio del pasado, que habla del presente y que deja la puerta abierta al futuro. Por eso lo titulé La bonaventura. Me gustan los juegos de palabras, y la buenaventura habla de la suerte de que nos espera en función de las decisiones que vamos tomando. Pero también me hace pensar en la buena aventura, el camino que he hecho y la experiencia adquirida».

Veo que este disco es como un regalo de cumpleaños.

«Sí, me he hecho un regalo a mí mismo para parar un poco y pensar en por qué, después de tantos años, sigo haciendo música».

¿Cuál es la respuesta?

«Empecé a hacer música por la ilusión de hacerla, por la ilusión de hacer canciones. Pero si no estás alerta, todo eso se va perdiendo y acabas esperando siempre un retorno, poniéndote trampas a ti mismo. Ir perdiendo un poco esta energía es inevitable, por eso rechacé hacer un disco y apostar por este EP, que para mí ha sido un poco como la hora del patio».

En 15 años el sector musical ha cambiado muchísimo. Eso también condiciona a los músicos.

«Sí, yo vengo de una época en que existía una cosa que ahora ya no está: la clase media. Con Whiskyn's no estuvimos nunca al nivel de els Pets o Sopa, pero nos dábamos un hartón de tocar con ellos. Dabas 40 conciertos a caché, y podías funcionar. Ahora todo es más difícil. Hay doce artistas que contratan todos los festivales, y el resto nos partimos la cara por bolos pagados con cuatro duros. Pero si miro atrás hacia estos 15 años, me siento orgulloso. He hecho discos sin descanso, pero también porque he estado siempre trabajando mucho al pie del cañón. Más allá de tener una discográfica que me da apoyo, soy un artista independiente de verdad».