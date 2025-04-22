El grueso de las obras de rehabilitación del Temple de la Sang de Reus empezará «muy pronto»

La Real Congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus ya arregló la puerta de entrada en el Templo antes del inicio de los actos de Semana SantaGerard Martí

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El grueso del proyecto de rehabilitación del Temple de la Puríssima Sang de Reus empezará «muy pronto». Si bien no se ha fijado todavía una fecha de inicio, la Real Congregación tiene intención de desarrollar las obras «a lo largo de estos próximos meses, con todos los permisos y la seguridad pertinentes», de forma que ya no interferirán con los actos de Semana Santa, tal como detalla el llavero de la Puríssima Sang, Antoni Olmos. Se trata de la principal actuación que se lleva a término desde la reconstrucción de 1940.

Olmos señala que la intervención se centrará, especialmente, en las cubiertas, «que se tienen que repasar, porque con los años se han ido degradando y provocan que haya sedimentos que provocan que el agua, cuando llueve, no fluya».

Eso causa el riesgo de que aparezcan humedades o, incluso, filtraciones al interior del inmueble, catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), edificado en 1577 fuera de murallas, quemado durante la Guerra Civil y reconstruido después del episodio bélico.

Fotografía del interior del Templo, con el Sant Crist de la SangGerard Martí

«No está sólo por el edificio, sino también por el patrimonio que estamos preservando dentro, que es lo más importante», apunta al llavero. «Les obras las queremos hacer para arreglar la casa y que pueda seguir preservándose muchos años más; nuestros continuadores tendrán que hacer, de obras, pero así se podrán hacer bien», reflexiona, añadiendo que la voluntad es que afecten «al mínimo posible al culto».

En el anterior clavario, se empezó la fase de arreglo de tejados y fachadas. «Decidimos, en vez de hacer pequeñas fases, hacer un proyecto integral que agrupara todas las actuaciones», explicita Olmos. A través de las donaciones de los congregantes, ayudas de las administraciones públicas y actos para recaudar fondos —como una cena benéfica o conciertos— se financiarán el «enorme» coste que implica.

La tramitación de las subvenciones y las licencias de obras también han retrasado el calendario de ejecución, aunque Olmos agradece a las instituciones «que colaboran con nosotros y nos ayudan a que todos los trámites sean fáciles». Tanto técnicos municipales como de la Generalitat han sido en contacto con la Real Congregación para concretar el alcance de las obras y trabajar en equipo.

Entre septiembre y noviembre del 2024, ya se completó una fase inicial del proyecto, consistente en la retirada de escombros, piedras y otros revestimientos con riesgo de desprendimiento. Se efectuó una repicadura preventiva de las partes que presentaban desprendimientos puntuales, se limpiaron los canales de recogida de aguas pluviales, se sanearon determinadas zonas, y se arrancaron las hierbas que habían salido a los muros perimetrales de la cubierta.

Además, se llevó a cabo el arreglo de la cornisa de la fachada lateral izquierda, correspondiente al callejón de la Puríssima Sang, porque presentaba riesgo de desprendimiento y filtraciones. En la iniciativa se está trabajando desde hace años y, de hecho, a finales del 2022, ya se había detallado el alcance del problema con el acceso a la cubierta.

Asimismo, la entidad llevó a cabo días atrás las obras de arreglo de la puerta principal del Templo con el fin de dejarla «con la máxima dignidad posible» para la celebración de los actos litúrgicos de Semana Santa.