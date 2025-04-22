El aeropuerto de Reus amplía la tienda e incorpora cuatro propuestas de restauración

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Reus ha renovado su oferta comercial coincidiendo con el inicio de la temporada turística y el incremento de la actividad, según ha informado Aena este martes. La infraestructura ha reformado y ampliado la tienda libre de impuestos de la zona No Schengen y ha presentado cuatro propuestas de restauración diferentes de las que había.

Entre estas hay un establecimiento especializado en cervezas, vinos y tapas de cocina mediterránea y española. Finalmente, se han instalado doce nuevas máquinas de vending.