Comercio
El aeropuerto de Reus amplía la tienda e incorpora cuatro propuestas de restauración
Entre las novedades está la instalación de doce nuevas máquinas de vending
El aeropuerto de Reus ha renovado su oferta comercial coincidiendo con el inicio de la temporada turística y el incremento de la actividad, según ha informado Aena este martes. La infraestructura ha reformado y ampliado la tienda libre de impuestos de la zona No Schengen y ha presentado cuatro propuestas de restauración diferentes de las que había.
Entre estas hay un establecimiento especializado en cervezas, vinos y tapas de cocina mediterránea y española. Finalmente, se han instalado doce nuevas máquinas de vending.