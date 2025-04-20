Imagen de archivo un vehículo de los Bomberos con autoescalera|autoescalaIvan Compte

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han actuado este sábado por la mañana en la calle Josep Maria Prous i Vila de Reus después de que cayera parte del revestimiento del techo de un balcón a la vía pública.

El aviso se ha recibido a las 10.49 h, y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de Bomberos de Reus, una de ellas equipada con autoescalera.

Los efectivos han trabajado para rebozar y asegurar la zona afectada del balcón para evitar nuevos desprendimientos. Afortunadamente, la caída de fragmentos no ha provocado a ningún herido.

Los Bomberos han finalizado su intervención una vez el balcón ha quedado estabilizado y sin riesgo para los peatones. No ha habido que desalojar a ningún vecino.