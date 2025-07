La recogida de basura puerta a puerta suma 115 usuarios en el barrio Montserrat de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Una semana después de la implementación del sistema de recogida de basura puerta a puerta en el barrio Montserrat un total de 115 usuarios únicos ya se han adherido al nuevo sistema. Desde el Ayuntamiento de Reus hacen una valoración «positiva» de cómo ha avanzado desde el 7 de abril hasta ahora y, según explica el concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, tan sólo se han detectado incidencias puntuales como bolsas abandonadas fuera del cubo o fracciones mal separadas, pero nada grave.

Además, durante esta última semana se mantuvieron los contenedores para facilitar la adaptación de los vecinos al nuevo sistema. No obstante, a partir de ayer los contenedores fueron retirados y tan sólo ha quedado la isla de emergencia localizada en la calle Flix.

Así y todo, se continuará con la campaña informativa para garantizar que el sistema se establezca en el resto de domicilios, que serían más de la mitad. «Este nuevo modelo ayudará a mejorar el índice de recogida selectiva, tanto del barrio como de la ciudad», afirma Marcos.

Precisamente, el concejal de Sostenibilidad, Daniel Rubio, explica que este es uno de los motivos por los que el barrio fue seleccionado para implementar el nuevo sistema, ya que el índice de recogida selectiva estaba «por debajo de la media reusense», que es de un 42% aproximadamente, y «por su estructura».

Respuesta vecinal

A pesar de la valoración positiva del consistorio, la implementación de este sistema acostumbra a provocar el escepticismo inicial de algunos vecinos como ya se ha visto en otros municipios de la comarca. El concejal de Sostenibilidad afirma ser «consciente» de este hecho, pero que «eso forma parte del reto». «También vemos que hay gente que hace uso del servicio que lo agradece, porque es un sistema más cómodo y que ayuda a tener una ciudad más verde», remarca Rubio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Montserrat, Domingo Martínez, comenta que «a partir de ahora, que han quitado los contenedores, sabremos si el sistema funciona». Martínez añade que hay vecinos que ven con buenos ojos el sistema, pero otros no: «Los que ya estamos acostumbrados a separar la basura no hemos tenido ningún problema y aquellos que lo meten todo en una misma bolsa no les gusta».

Otras mejoras

Hace unas semanas, un grupo de vecinos inició una recogida de firmas para expresar su disconformidad con el nuevo sistema y, sobre todo, para reclamar mejoras en el barrio. Ante esta situación, el Ayuntamiento se reunió con la Asociación de Vecinos del Barrio Montserrat y con los vecinos del barrio para escuchar estas demandas y dar respuesta.

El consistorio recogió las peticiones y, según explica Marcos, les ha dado respuesta en la medida de lo posible: «Algunas las hemos canalizado a través del Plan Barrio a Barrio y algunas mejoras ya están hechas como, por ejemplo, la falta de iluminación en el Parque de la Moreneta, donde hemos cambiado las bombillas para dar mejor calidad lumínica. Otras cuestiones son más complicadas y no se pueden resolver de manera inmediata».

«Efectivamente, pedimos mejoras en el barrio y se están efectuando poco a poco. Sólo queremos que recuerden que el barrio Montserrat también existe en Reus», afirma Mar Comino, portavoz de los vecinos que recogían firmas.