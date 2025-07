Una joven de Reus con neurofibromatosis pone en marcha un micromecenazgo para entrenar su perro como perro señal

Rut Vidal, una joven reusense de 22 años, ha iniciado una campaña de micromecenazgo con el objetivo de entrenar su perro como perro señal, una herramienta vital para recuperar parte de su autonomía después de ser diagnosticada con Neurofibromatosis tipo 2 (NF2), una enfermedad minoritaria e incurable que le ha provocado, entre otras afectaciones, la pérdida total de la audición.

La nueva realidad de Rut implica una vida en silencio, con dificultades constantes para llevar a cabo acciones tan cotidianas como atravesar un paso de peatones o desplazarse sola por la ciudad. «No oigo timbres, alarmas ni siquiera mi nombre. Además, he perdido el equilibrio, y cada paso puede ser un reto», explica.

Con la voluntad de recuperar una parte de su libertad y seguridad, Rut ha decidido colaborar con la Fundación Askal para conseguir los recursos necesarios para el adiestramiento de su perro. Este tipo de perros, formados específicamente para detectar sonidos y avisar a sus personas referentes, son escasos y costosos, pero pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida. «No sólo me ayudaría a moverme con más tranquilidad, sino que me volvería una parte de la confianza en que he perdido», asegura.

Su campaña, lanzada a través de la plataforma GoFundMe, invita a la ciudadanía a colaborar con cualquier aportación. «Con vuestra ayuda, podría volver a salir a la calle sin miedo y empezar a reconstruir mi vida», afirma con esperanza.

Rut también se ha comprometido a destinar cualquier exceso recaudado a otras personas en situaciones similares y a proyectos de investigación sobre enfermedades raras como la NF2. Su historia no sólo busca apoyo, sino también sensibilizar a la sociedad sobre los retos de convivir con una discapacidad invisible.

Para quien quiera colaborar, la campaña se puede encontrar al siguiente enlace:

Ayúdame a entrenar mi perro señal