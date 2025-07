David Bueno: «¿Qué nos distingue a las personas de los animales? Que somos los únicos que hacemos arte, y que lo hacemos con un propósito»

Publicado por Creado: Actualizado:

En el libro habla del arte en un sentido muy amplio: la música, la poesía, la comunicación, el deporte, la ciencia...

«La ciencia, la filosofía, incluso, el jugar espontáneo de los niños, cumplen con las características de las artes. Es decir, pueden ser creativas, implican siempre un cierto simbolismo; la abstracción, la necesidad de leer entre líneas, de ir más allá de lo que se nos hace obvio; y la flexibilidad, la capacidad de ir adaptando y readaptando a medida que el entorno va cambiando o vamos adquiriendo experiencias y aprendizajes nuevos. Todas las artes cumplen los tres parámetros y se vinculan a actividades concretas del cerebro».

Dice que las artes tienen que tener el objetivo de contribuir al bienestar y la dignidad.

«Para mí, cualquier aprendizaje, incluidas las artes, tiene que contribuir a aumentar el bienestar o a mantenérnoslo. Bienestar y benser: no sólo estar bien, sino sentirnos bien con nosotros mismos».

¿Qué papel juegan las artes en este bienestar?

«Nos tenemos que nutrir de las artes. Cada uno tiene sus preferencias, pero lo que no podemos hacer es rechazarlas. Quizás no te interesa la ciencia, pero no por eso te tienes que cerrar al conocimiento científico o a la divulgación. O si eres científico, no puedes decir que las artes no te dicen nada. La pintura, el teatro, la música, te están aportando muchísimas cosas».

¿Y si no entiende?

«Precisamente la gracia es que no hay que tener un conocimiento experto en todo. Puedo ir a ver una obra de teatro y de allí extraer algunas cosas que me están enriqueciendo a mí y que serán diferentes de la persona que tengo al lado. Lo importante es no sólo disfrutar de las artes, que ya es lo bastante importante, sino pensar sobre aquello que nos están transmitiendo».

Se tiende a dividir la ciencia de las humanidades...

«En la vida diaria, esta división no tiene sentido. El cerebro lo utiliza todo por ir construyéndose. Y en educación, no es útil hacer una separación demasiada de hora. Es decir, hay tantos conocimientos por adquirir que tarde o temprano nos tenemos que especializar para avanzar en cada disciplina académica.

Con todo, a la vida diaria, eso nos perjudica, y muy especialmente en la educación. Los hacemos escoger ya entre las materias primas de ciencias o humanidades en 3.º de ESO, que tienen 14 años y la mayoría todavía no sabe qué querrá hacer. ¿Y qué escogen? Aquello que los aburre menos o que parece que las notas les van mejor. Ya se encauzan hacia un camino y se van perdiendo cosas que, después, podrían ser interesantes».

¿Cómo tendría que funcionar la educación, entonces?

«Hasta el Bachillerato, no les haría escoger nada. Dentro del Bachillerato, aquí hay que empezar a escoger un poco, pero no de forma estricta. En el Bachillerato científico tienes que tener una asignatura más artística. Igual que en el artístico o el humanístico, tienen que tener una asignatura de ciencia.

Ciencia general, no casa de la física, ni química, ni biología. Y tienen que ser asignaturas muy vivenciales. Si empiezo a poner notas y suspender, lo que estoy haciendo es separarlos todavía más. Tienen que ser asignaturas que sean fuente de disfrute, de pensamiento y de reflexión».

¿Cómo afectan a las prisas del día a día?

«Nos hemos autoconvencido de que eso es bueno. Parece que si tienes 10 minutos sin nada que hacer, estás perdiendo el tiempo y los tendrías que dedicar a alguna cosa productiva. En realidad, todos necesitamos cada día momentos sin nada programado para hacer, que sirven para reencontrarte contigo mismo.

Aquello que no forma parte del trabajo, como escuchar música, ver una exposición, charlar tranquilamente, te permite reequilibrar el metabolismo del cerebro y que, después, incluso, seas más productivo para el resto de asuntos de la vida».

El libro se titula El arte de ser humanos.

«Como especie biológica, nos hemos autollamado Homo sapiens, persona que sabe o que puede adquirir conocimiento. Es cierto, somos la especie biológica que sabe cosas y adquiere conocimiento de su entorno. Pero los mamíferos y los pájaros también. ¿Qué nos distingue de los animales? Que somos los únicos que hacemos arte, y que lo hacemos con un propósito. Queremos comunicar cosas a través del arte, lo usamos para representar, para conocer nuestro entorno o a nosotros mismos».