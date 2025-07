La Col·lectiva consigue aplazar el desahucio del local

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El local de la Col·lectiva ha conseguido aplazar su desalojo, inicialmente previsto para los días 7, 8 y 9 de abril. Así lo supo el Sinidicat d'Habitatge de Reus momentos antes de la manifestación del pasado sábado, donde salían a protestar contra la orden de desahucio.

Aún así, las entidades de la Col·lectiva exigen sentarse a negociar una solución con BBVA y los propietarios del inmueble. «Hasta que las partes que pretendían desahuciarnos para dejar otro local vacío en Reus no clarifiquen sus intenciones y den señales de compromiso, no bajaremos la guardia», expresaba La Col·lectiva en un comunicado compartido ayer a través de sus redes sociales.

«Sabemos que una suspensión de un lanzamiento no garantiza que no recibamos otro, si no es que ya están tramando algún otro movimiento a espalda a nosotros», denunciaban. Además, aseguran que desde que recibieron la noticia, «ni el BBVA ni los propietarios se han puesto en contacto». «Unos hacen y deshacen sin explicarse, y los otros se lavan las manos», lamentaban en el comunicado. «La Col·lectiva como espacio autogestionado tiene que seguir existiendo. Lo demuestra el trabajo hecho de 2022 como núcleo de organización de base y soporte mutuo esencial para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora», afirmaban en el escrito.