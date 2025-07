M. Lluïsa Amorós: «La cubierta o las primeras palabras de un libro pueden ser un estímulo para los recuerdos»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En esta novela explicas lo que le sucede a Mia, la protagonista, cuando se queda cerrada en una librería. Vuelves a fijarte en el universo femenino.

«En todas mis novelas las mujeres siempre han sido personajes interesantes. Me gusta adentrarme en su psicología, en su personalidad... He hablado de mujeres de todo tipo, luchadoras, pero también frágiles. Mia es un personaje de estos, que parece frágil, pero que, cuando llegue el momento, luchará. Es una novela de pérdidas, pero también de ganancias».

El segundo gran tema de la novela es el Alzhéimer.

«Es una cuestión en la que me he adentrado a fondo para poder hablar con fundamento de causa. Por eso fui a ver a Maria Jesús Lerín, del Instituto Lerín Neurocognitive, que también es la directora de la Asociación de Alzhéimer de Reus y Baix Camp, y que me aclaró todas las dudas. Mi interés era saber si una persona que parece que no recuerda nada puede recordar a partir de un estímulo como la cubierta o las primeras palabras de un libro, y me confirmó que sí».

Los libros o la lectura son, precisamente, otro tema central de la novela.

«La literatura está muy presente, y he querido hacer un homenaje a la lectura, a los libros y a las librerías. Desde pequeña la lectura ha sido un elemento importante en mi vida, y pienso que, en muchos aspectos, me ha hecho como persona. En la novela también es un factor importantísimo, porque Mia es una enamorada de los libros y le pasa lo mismo que a mí, que desde pequeña encuentra refugio. Cuando empieza la novela sale a la calle y se desorienta, hasta que llega a la librería que frecuentaba. Se queda encerrada en el lavabo y se ablanda, se medio calma y, cuando sale, el establecimiento está cerrado. Entonces, empieza a repasar las estanterías y se va encontrando libros que son un estímulo. De esta manera, ella irá recordando su vida y el lector lo hará a su lado. También quiero explicar que esta es una novela que acaba en el momento oportuno, sin angustia».

Estamos en un momento en el que hay que reivindicar la lectura, los libros, las librerías e incluso el catalán.

«Evidentemente. En todos los años que he sido profesora de instituto he trabajado para que todos los alumnos, los que estaban convencidos y los que no, apreciaran nuestra lengua. Y les he explicado historia de Cataluña para hacerles ver que no es sólo una cosa que se habla en la calle o una lengua de los abuelos, sino que es una lengua milenaria, riquísima y con una producción literaria muy importante. Pero lo tienen que apreciar, no se puede imponer. Me sabe muy mal lo que está pasando ahora. Lo veo como la ley del péndulo y, en este momento, el péndulo va hacia el otro lado. Pero tenemos que seguir trabajando, tirando la toalla, para que llegue el momento en el que el péndulo vuelva a subir».

¿Cómo será la presentación que habéis preparado?

«Me acompañará la escritora Coia Valls y Maria Jesús Lerín. Además, hemos preparado una sorpresa: la interpretación de unos fragmentos de La Bohème por parte de la soprano Andrea Agustín y el pianista Joan Aliagas. Esta música es importante para la protagonista de la novela porque Dorothy, su niñera, que también tiene un secreto, le cantaba de pequeña».