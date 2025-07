El Niño de Elche: «Cantar 'a lo gitano' es todo lo que sea confrontación con lo que es académico»

Publicado por Creado: Actualizado:

Antes de hablar del espectáculo que presentas, explícame qué es, para ti, 'cantar a lo gitano'.

«Cantar a lo gitano tiene mucho que ver con acoger estéticas diferentes que, muy a menudo, se consideran antagónicas, pero que para mí tienen una estética parecida. También tiene mucho que ver con una idea liberada de las formas estilísticas predeterminadas en el flamenco. Es entender el flamenco como una expresión sonora, con sus rugosidades y disonancias, con sus ritmos rotos... Todo lo que sea confrontación con aquello que es académico, para mí, también es cantar a lo gitano».

Este espectáculo se basa en la reescucha del repertorio de Manuel Torre, el Niño de Jerez. Háblame de él.

«Es mi cantaor preferido. Y, curiosamente, también es el cantaor que enarbolan los ortodoxos, aunque intuyo que es porque no lo han escuchado mucho... Porque el Niño de Jerez condensa todas las filosofías que precisamente ellos atacan. Yo lo entiendo como un trampolín desde el que puedo seguir desarrollando toda esta filosofía que te comentaba antes. ¿Los mitos sirven para eso, no? No tanto para desmitificarlos como para remitificarlos. Manuel Torre concentra los clichés del gitano, del cantaor anárquico, del cantaor de Jerez, puro, auténtico, con enjundio, con duende... Y, por lo tanto, me resulta una buena plataforma desde donde sumergirme en todas estas cosas que tiene el ideario del flamenco».

El espectáculo parte de un disco homónimo en el que te has rodeado de figuras como Yerai Cortés, Rocío Márquez, Ylia, Perrate o Eric Jiménez (de Los Planetas) entre otros.

«Todos tienen este espíritu de lo gitano. Yerai siempre ha sido mi compañero fiel, pero es que, además, siempre he pensado que él era el guitarrista idóneo para acompañar todas las intuiciones que yo tengo. Roció y Perrate son dos voces estilísticamente muy separadas, pero que conforman el arco de lo que para mí sería cantar a lo gitano. Y con respecto a Eric o a Susana Hernández, buscaba personas que tuvieran una mirada más concreta sobre lo que necesitaba para cada canción».

Hablan de ti como una artista en constante proceso de mutación artística. ¿En qué punto estás, ahora?

Mira, justamente ayer leí un aforismo, que seguramente me lo tatuaré, que decía que Nunca estamos donde estamos. Me siento muy reflejado. Ahora estoy haciendo muchísimas cosas y esta transmutación que comentas tiene que ver con aquel cliché de influencias muy diversas. Ahora mismo, entre otras cosas, estoy escribiendo un libro nuevo sobre el flamenco y pequeños ensayos más sarcásticos, también estoy trabajando en un nuevo disco con Refree que lo presentaremos en el Sónar...».

Explícame qué nos encontraremos, los espectadores, en el concierto del Fortuny.

«No es tanto un concierto como un espectáculo. Yo trabajo más con la idea de espectáculo, con sus narrativas, sus movimientos, sus luces, etcétera. Desarrollo parte del repertorio, pero es un repertorio móvil, porque las personas que me acompañan en el directo no son las del disco, y porque las necesidades escénicas a menudo no tienen nada que ver con las del registro sonoro. Veréis un recital de cante en el sentido del repertorio, pero con muchos elementos teatrales y performativos, que es lo que me ha interesado más en los últimos tiempos».