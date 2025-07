Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Más de 2.000 personas tomaron parte en la salida de la I Carrera Fem Salut Sant Joan de ayer domingo 30 de marzo. Una primera edición exitosa de un acontecimiento que ha tenido como protagonistas a los mismos pacientes del Saludo Sant Joan Reus - Baix Camp, que no se acobardaron ante el viento gélido matinal.

Con un ambiente lúdico, buen rato antes de dar el pistoletazo de salida a las 10 horas una gran cantidad de gente llenaba la avenida del Doctor Josep Laporte, justo delante del Hospital Universitario Sant Joan de Reus (HUSJR). Esta comitiva iba encabezada por 86 pacientes del hospital con diferentes enfermedades como fibromialgia, enfermedades oncológicas, Covid persistente u obesidad, que llevaron a cabo un recorrido de un kilómetro adaptado a su condición física y en todo momento supervisado por profesionales del hospital y 200 estudiantes de la URV voluntarios.

Al darse el pistoletazo de salida, los pacientes recorrieron el trazado que giró por los alrededores del hospital acompañados por Jana, la nueva mascota del HUSJR. Entonces, se prepararon a la línea de salida los corredores.

Un total de 2.000 personas que, minutos después, salieron en masa para participar en un acontecimiento que destinó los fondos recaudados a la Unidad de rehabilitación cardiaca del HUSJR. Estos completaron un recorrido de cinco kilómetros que conectó simbólicamente el Hospital Sant Joan con el Antic Hospital.

La médico del Servicio de Fisiología Clínica y Evaluación Funcional del HUSJR y encargada de organizar la carrera de los pacientes, Paola Ugarte, se mostró gratamente sorpresa ante la respuesta ciudadana con 2.100 inscritos.

Una respuesta que fue instantánea, ya que, después de haberse anunciado oficialmente el acontecimiento el 12 de febrero, el 19 del mismo mes se tuvieron que cerrar inscripciones al cubrirse las 2.000 plazas previstas. «Sabemos que se han quedado muchas personas fuera, esperamos poder ampliar si lo podemos volver a hacer el próximo año», desea.

Ugarte también destacó el hecho de que se haya animado a pacientes a llevar a cabo una actividad deportiva que «por sus patologías de base nunca tendrían la oportunidad de participar en una carrera». Entre estos participantes había Rubén Gómez, paciente del hospital que completó el recorrido: «Me ha motivado mucho hacerlo en grupo.

Cuando lo hago solo siento que me cuesta mucho y pienso que no lo puedo hacer. Pero cuando veo a más gente como yo, personas mayores, incluso que le cuesta, pero lo hace, a mí me motiva». Además, Gómez demuestra que el mensaje que los profesionales del Hospital Sant Joan de Reus querían enviar ha llegado a los pacientes participantes: «¿Si puedo hacer un kilómetro hoy acompañado de más gente, por qué no lo puedo hacer cada día? Es una motivación para el futuro».

Por otro lado, Ugarte hizo valer el gran esfuerzo al diseñar un recorrido con unas condiciones que fueran seguras para que los pacientes pudieran participar: «Creímos que un kilómetro era una distancia lógica y dividimos los pacientes en ocho grupos de diez pacientes a cada uno. Cada grupo iba acompañado de tres voluntarios de los grados de Medicina, Fisioterapia, Enfermería y Nutrición de la URV y uno o dos profesionales de la casa».

«Desde la Universidad nos ofrecieron ser voluntarios y nos explicaron nuestra tarea. Ha sido una experiencia muy gratificante y los pacientes nos lo han agradecido mucho», explicó Júlia Badia, estudiante de tercer año del grado de Medicina de la URV y voluntaria de la carrera.

Al mismo tiempo, su compañera, Lourdes Sánchez, también estudiante de Medicina y voluntaria, comentó que «los hemos acompañado durante el recorrido por si en cualquier momento necesitaban alguna ayuda, pero no ha habido nada grave». Durante la carrera había diferentes puestos de control con sillas de ruedas y puntos de evacuación de emergencia, pero no fue necesario hacer uso y la carrera se desarrolló sin incidentes.