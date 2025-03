La nova llar-residència de la Masia Roig del Taller Baix Camp rep els seus primers hostes

La nova llar-residència està adaptada i conformada per dotze habitacions individuals, quatre banys i una sala d’estar-menjador on compartir moments.Gerard Martí

«Estic molt bé, molt contenta», expressa Yolanda. Ella és una de les persones que ja anomena «casa» a la nova llar-residència de la Masia Roig, que el 3 de març va rebre els seus primers hostes. El Taller Baix Camp va donar per acabades les obres constructives, finançades amb el suport dels fons Next Generation i la Fundació la Caixa, a principis del 2024.

Restava, només, completar els tràmits administratius i burocràtics per posar en funcionament l’equipament. L’espera s’ha fet llarga, «tot i que crec que hem anat prou àgils, però ja ho hem posat en marxa, que és el que volíem», celebra el director general de l’entitat, Josep Ramon Nogués. «Tenim aquí les persones i estem molt contents d’haver-ho pogut tirar endavant», subratlla.

L’immoble, completament de planta baixa, està conformat per dotze habitacions individuals i quatre banys per als usuaris, estant totes aquestes instal·lacions adaptades. També s’hi pot trobar una bugaderia i una sala d’estar i menjador on els usuaris conviuen i duen a terme activitats.

La llar-residència l’habiten persones amb discapacitat intel·lectual «més dependents o amb més necessitat de suport» que atén el Taller Baix Camp, «o bé per l’edat o per la seva situació», explica Nogués. «Viuen aquí i l’espai permet atendre’ls de millor manera i en millors condicions, tant per a ells com per a l’equip de professionals», afegeix. Així mateix, la distribució permetria sectoritzar els espais en cas que així es requereixi.

Nogués apunta que els usuaris «estan molt contents» i Yolanda ho certifica: «Estic molt contenta aquí». Ahir, per exemple, després d’esmorzar i posar la coberteria al rentavaixella, va participar en una activitat d’hípica. «Ha anat molt bé», comenta.

El director general afegeix que fins i tot els professionals «noten aquesta millora» i que «crec que estan tots contents, pel que em van dient», malgrat les dificultats «normals» dels primers dies. «La percepció que tenim és que tant els usuaris com els professionals estan satisfets amb el canvi i molt agraïts», conclou.

Centre ocupacional

En paral·lel, el Taller Baix Camp ha començat l’activitat als nous espais del centre ocupacional de la Masia Roig. L’equipament va estar immers en un procés d’ampliació amb què s’han habilitat tres noves sales. «Se’ns havia quedat una mica petit i vam decidir ampliar l’equipament», assenyala el director general de l’entitat. Si bé faltarà definir la funcionalitat de dues de les aules, la tercera és una sala multisensorial que ja està en actiu i que serveix per estimular els sentits i relaxar-se.

Nogués apunta que és un projecte «que vam engegar fa molts anys» i que, abans, es tenia en un mòdul prefabricat a banda. «Vam donar-li aquest espai per dignificar-lo i posar-lo en unes millors condicions, que tant els usuaris com el terapeuta que hi treballa puguin estar més còmodament», declara. La sala compta amb elements com una dutxa de llum o un llit d’aigua tèrmic i amb vibració. Els nous espais permetran dur a terme actuacions més individualitzades o amb grups més reduïts.