Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Aigües de Reus tiene ahora mismo en exposición pública el proyecto de construcción de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) para la eliminación de nitratos y otros contaminantes de los pozos del polígono Agro-Reus. El proyecto, en la línea de recuperación y aprovechamiento del agua de proximidad, cuenta ahora con la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento y, una vez superado el periodo de exposición pública, entraría en fase de aprobación definitiva y, finalmente, de licitación y ejecución.

Aigües de Reus cuenta en el polígono Agro-Reus con una red secundaria de distribución de agua no potable, que discurre en paralelo a la red convencional de abastecimiento de agua. Esta agua no apta para uso de boca ya se utiliza de hace tiempo en usos estrictamente municipales, y también está a disposición de aquellas empresas del polígono que no necesitan agua potabilizada para su actividad habitual.

Esta red de distribución paralela se abastece de agua no potable procedente de los pozos denominados City, Roquís y Agro Reus, con una presencia de nitratos y otros contaminantes superior al máximo establecido por ley y que, por lo tanto, no puede suministrarse para uso de boca. Es por eso que esta agua se destina habitualmente a finalidades muy específicas, como es el caso de la limpieza de la vía pública o del alcantarillado. Esta agua también se usa en la limpieza de los vehículos municipales y en el riego de espacios públicos y de huertos urbanos.

El proyecto ahora redactado y a exposición pública prevé dar un paso adelante. Se trata de construir una ETAP que permita la eliminación de los contaminantes detectados en el acuífero.

Daniel Rubio, concejal responsable de Aigües de Reus, afirma que «la eliminación de estas sustancias, mediante la nueva ETAP, permitiría potabilizar esta agua y, consiguientemente, poder destinar una parte al suministro de agua de boca de la ciudad, si fuera necesario, siempre en paralelo a los usos que ahora se hace».

El proyecto redactado propone un sistema de eliminación de los nitratos por vía biológica acompañada de carbón activo, es decir, mediante unos reactores que transformarán los nitratos del agua en nitrógeno gas. Se trata de una tecnología muy respetuosa con el agua y el entorno, ya que es un proceso estrictamente biológico.

En estos momentos, Aigües de Reus tiene implantados varios sistemas tecnológicos en la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la mina del barrio Fortuny, se ha optado por una planta de tratamiento que utiliza la osmosis inversa para la eliminación de los nitratos, mientras que en los pozos que se han recuperado los últimos años en la zona de Bellissens la solución escogida ha sido un sistema con resinas de intercambio iónico.

De esta manera, Aigües de Reus tendrá en marcha al mismo tiempo varios sistemas que se consideran plenamente efectivos en la lucha contra los contaminantes, con el objetivo de testarlos paralelamente y comprobar cuál se adapta mejor a las necesidades, características y circunstancias concretas de la ciudad, el entorno y el agua de Reus.