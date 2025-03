La escuela Prat de la Riba pide una nueva reunión con el Ayuntamiento para exigir la pacificación del tráfico

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La comunidad educativa de la Escuela Prat de la Riba vuelve a exigir una reunión con el Ayuntamiento de Reus después de que no hayan recibido ninguna respuesta de las demandas que les trasladaron anteriormente.

El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre la jefa de la concejalía de Educación, Núria Bruno, y los concejales de Educación, Pilar López, de Vía Pública, Daniel Marcos, de Seguridad, Dolors Vázquez, y de Urbanismo, Marina Berasategui, con representantes del centro para poner sobre la mesa las demandas en cuestión de seguridad y sostenibilidad que desde hace casi un año exigen desde la escuela. Aunque el encuentro no dio como resultado ningún acuerdo, desde la comunidad educativa afirman que «estamos a la espera de una valoración de las propuestas que presentamos».

No obstante, tres meses después de la reunión no ha habido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento hacia la comunidad educativa sobre las propuestas como, por ejemplo, eliminar las plazas de aparcamiento de la avenida Prat de la Riba para ampliar la acera, colocar reductores de velocidad o la colocación de un pilón retráctil como algunas de las medidas inmediatas.

Por este motivo, han pedido que se haga una nueva reunión con los mismos representantes municipales. «Hemos registrado la petición y estamos a la espera. Además, el mismo día de la reunión, volveremos a hacer una manifestación en la que los niños y niñas de la escuela vayan hasta la plaza del Mercadal para hacernos oír», explica Fernando Paniagua, miembro de la AFA de Prat de la Riba.

Manifestaciones semanales

Por otro lado, desde el centro han mantenido las manifestaciones semanales cada viernes a las 16 horas en el cruce de la avenida Prat de la Riba con Pròsper de Bofarull, en la que la comunidad educativa ha cortado la calle constantemente.

No obstante, la AFA Prat de la Riba denuncia que desde el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya se les ha pedido que desplacen la concentración semanal al lateral de la escuela para dejar de cortar el tráfico. «Como siempre, nosotros solicitamos con antelación la convocatoria de la manifestación. Hace un mes me llamó un funcionario de Interior que nos pedía que si podíamos concretar el lugar de la manifestación, cosa que nos pareció extraña», comenta Paniagua.

La semana pasada, esta llamada se repitió, sin embargo, según asegura Paniagua, desde Interior les pidieron que si podían hacer la concentración en un lateral para evitar cortar el tráfico. «Por lo que se ve, la Guardia Urbana de Reus se había quejado de que era una manifestación que se repetía mucho y si nos importaba hacerlo en otro lugar porque no tenían bastante personal para estar cada semana cortando la calle», añade el miembro de la AFA Prat de la Riba.

Ante esta situación, desde la comunidad educativa han rechazado cambiar de lugar y aseguran que seguirán cortando la calle cada viernes: «¿De verdad por un tema de recursos humanos de la Guardia Urbana no tenemos derecho a concentrarnos? No ha habido nunca ningún conflicto ni incidente en los meses que hace que lo hacemos y siempre hemos dejado pasar a los vehículos de emergencias. Nos parece sorprendente, pero con eso no hacen nada más que autoafirmarnos más en lo que hacemos». A cierre de la edición del diario de hoy el Ayuntamiento de Reus no se ha expresado con respecto a esta situación a petición de este rotativo.