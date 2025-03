Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Junts per Reus denuncia que la ejecución de las inversiones por parte del gobierno municipal durante el ejercicio 2024 «ha sido sólo del 19,6%». Una cifra que preocupa al grupo municipal, ya que «evidencia la falta de planificación y la mala gestión del actual equipo de gobierno».

La portavoz adjunta del grupo municipal, Mariluz Caballero, destaca que el porcentaje de ejecución es 6,9 puntos inferior al del año anterior, que ya era bajo (26,5%). Eso implica que el Ayuntamiento tiene 45 millones de euros pendientes de ejecutar, a los cuales hay que sumar los 22 millones aprobados en el presupuesto del 2025, acumulando 67 millones de euros que «tendrían que estar destinados a mejorar la ciudad».

«PSC, ERC y Ara tienen el dinero, a costa también de subir impuestos, tienen un ayuntamiento saneado por parte del anterior gobierno y lo único que tienen que hacer es ejecutar. Pero no hay ni planificación, ni gestión, ni ambición», lamenta Caballero. En opinión de la portavoz juntaire, eso es consecuencia de que «los tres socios de gobierno no tienen un proyecto de ciudad». Por este motivo, Junts per Reus reclama al gobierno municipal un «cambio de rumbo urgente» para garantizar que se invierta los recursos municipales «de manera eficiente».