Reus ganará agua de boca con la construcción de una ETAP para los pozos del polígono Agro-Reus

El aprovechamiento de cada gota del agua de kilómetro cero es uno de los grandes retos que ha asumido el gobierno municipal de Reus ante el contexto de emergencia climática. Si hace dos semanas entraba en funcionamiento la planta de potabilización de la mina del barrio Fortuny, el Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa otro proyecto que permitirá ganar más agua de boca.

En concreto, se construirá una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) para eliminar los nitratos y otros contaminantes, como el tricloroetileno o el tetracloroetileno, de los pozos del polígono Agro-Reus.

El concejal responsable de Aguas de Reus, Daniel Rubio, afirma que la supresión de estas sustancias, mediante la nueva ETAP, «permitiría potabilizar esta agua y, consiguientemente, poder destinar una parte al suministro de agua de boca de la ciudad, si fuera necesario, siempre en paralelo a los usos que ahora se hace». La planta será una realidad dentro del recinto del almacén de Aguas de Reus. El presupuesto del contrato de ejecución de la intervención se estima en unos 603.000 euros, IVA incluido.

La iniciativa se enmarca en la línea de recuperación y aprovechamiento del agua de proximidad y ha recibido la aprobación inicial de la Junta de Gobierno Local. Una vez supere el periodo de exposición pública, se procederá a licitar y ejecutar las obras correspondientes. El ETAP permitirá extraer los contaminantes detectados en el acuífero.

En concreto, propone un sistema de eliminación de los nitratos por vía biológica, acompañada de carbón activo, es decir, mediante unos reactores que los transformarán en nitrógeno gas. Se trata de una tecnología «muy respetuosa con el agua y el entorno, ya que es un proceso estrictamente biológico», apuntan fuentes municipales. También se ha contrastado a otros países de la Unión Europea, como es el caso de Bélgica.

En estos momentos, la empresa local de aguas tiene implantados varios sistemas tecnológicos para conseguir la potabilización de agua que presenta problemas para el consumo humano.

Por ejemplo, en el caso de la mina del barrio Fortuny, se optó por una planta de tratamiento que utiliza la osmosis inversa para la eliminación de los nitratos, mientras que en los pozos que se han recuperado los últimos años en la zona de Bellissens la solución escogida fue un sistema de resinas de intercambio iónico.

De esta manera, puede testear al mismo tiempo tecnologías varias para comprobar cuál se adapta mejor a las necesidades, características y circunstancias concretas de la ciudad, el entorno y el agua de Reus.

Aguas de Reus cuenta al Agro-Reus con una red secundaria de distribución de agua no potable con que discurre en paralelo al sistema de abastecimiento. Este recurso, no apto para uso de boca, se utiliza desde hace tiempo para usos municipales, como la limpieza de la vía pública o del alcantarillado o para el riego de huertos urbanos, y está a disposición de aquellas empresas del polígono que no necesitan agua potabilizada para su actividad ordinaria.

La red paralela recibe el agua no potable de los pozos City, Roquís y Agro-Reus, que presentan nitratos y otros contaminantes, como tricloroetileno, superiores al máximo establecido por ley y que, por lo tanto, no pueden suministrarse para consumo humano.

Pozos del Aeropuerto

En paralelo, el consistorio adjudicó tiempo atrás los trabajos para recuperar y poner en servicio tres pozos que están dentro del recinto del Aeropuerto de Reus y que estaban en desuso. Fuentes de Aena detallan a Diari Més que el proyecto está «en proceso de trámites» y que una vez la empresa estatal dé su visto bueno, Aguas de Reus tendrá la autorización para acceder a los terrenos y efectuar la actuación. Con todo, no especifican calendario.

El Ayuntamiento hace tiempo que trabaja en la recuperación de fuentes de agua de kilómetro cero para diversificarlas y evitar depender en exceso del exterior. El más reciente ejemplo es la potabilizadora de la mina del barrio Fortuny, pero en los últimos años se han recuperado una decena de antiguos pozos, como el de Mas Miarnau.