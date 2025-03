Sàmper: «Hi ha sectors emergents i no hem d’estar d’esquena, però els de sempre seguiran sent-hi»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va tornar a trepitjar ahir Reus. «Des de juliol, ha estat tres vegades a la ciutat», revelava l’alcaldessa, Sandra Guaita. «No té gran mèrit que sigui la tercera vegada que us vinc a veure perquè la nostra feina només es pot fer si es coneix el territori», va respondre Sàmper.

En aquesta ocasió, havia arribat per pronunciar la conferència Per un horitzó de prosperitat compartida al Círcol. Repassà els plans, objectius, inquietuds i reptes del Departament que encapçala i, estant a la demarcació de Tarragona, no volia deixar de banda la indústria química en la seva intervenció. «És un sector de la nostra economia que no és important, sinó que és imprescindible», va afirmar.

El conseller va analitzar que hi ha sectors emergents, com el tecnològic, amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial al capdavant, amb què «no hem d’estar d’esquena», però «tenim molt clar que els nostres sectors de sempre continuaran sent els nostres sectors». «La química d’aquí és rellevant i important i ho seguirà no sent, sinó que continuarà creixent», va continuar, tot subratllant que és sinònim d’«innovació, competitivitat i que està al costat de la transició energètica».

Sàmper feu referència a l’anunci de la imposició d’una política aranzelària del nou govern dels Estats Units, que ha fet «que trontollem una mica». Comentà que «no m’agradaria que acabéssim tenint una guerra aranzelària» que «no seria bona ni per als Estats Units, que sortiria molt perdent».

Va entendre la preocupació de l’empresariat i va detallar que ACCIÓ ha creat una oficina d’acompanyament i assessorament per a les companyies catalanes que, en l’actualitat, exporten al continent nord-americà. Així mateix, va destacar que «som resilients, poderosos i tenim prou talent per fer front a qualsevol irrupció». «Si té un senyal d’identitat Catalunya és que el seu empresariat és molt poderós i molt potent», va assegurar.

També va recordar dades com que el PIB de Catalunya va créixer un 3,6% el 2024, més que la mitjana estatal; que es van superar els mil milions d’euros en inversió estrangera i que, per segon exercici consecutiu, es van registrar unes exportacions superiors als 100.000 milions d’euros. «Sovint ens costa creure’ns-ho a nosaltres mateixos, però això és constatable i fa que hàgim d’estar satisfets del teixit productiu, industrial, comercial, d’ocupació», va remarcar. «Volem consolidar totes aquestes dades», va afegir.

En aquest context, el conseller va subratllar que «el Govern de la Generalitat està al costat del món empresarial», siguin grans empresaris o petits botiguers, perquè «considerem que, per a crear prosperitat, aquesta només la podeu generar vosaltres». «Som un govern que creu en la col·laboració publicoprivada i una bona sinergia farà que les coses funcionin molt més bé», va comentar. A més, va expressar el desig que hi hagi més mitjanes i grans empreses, així com start ups.

Prosperitat compartida era el concepte que es destacava en el títol de la conferència i Sàmper va declarar que es basa en dues idees. D’una banda, «pretenem que aquesta riquesa i prosperitat arribi al màxim nombre de persones, que no quedi en mans de quatre». De l’altra, «que arribem a tot el territori».

«Tenim l’obligació de fer arribar la riquesa a les Terres de l’Ebre, la Vall d’Aran i la Catalunya central perquè no podem tenir, ni tan sols com a possibilitat, que se’ns produeixi la buidada de molts pobles», va remarcar. Finalment, el conseller d’Empresa i Treball va emfatitzar que «volem que Catalunya lideri en tots els nivells», també, a escala estatal.