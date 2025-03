Joan Masdéu: «He llegado a los 50 años y lo que me empieza a sobrar es un poco la nostalgia»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El cantante y compositor de Reus, Joan Masdéu, celebra 15 años de trayectoria en solitario con la publicación del EP La bonaventura (Satélite K), su sexto disco. El álbum incluye dos temas nuevos; la revisión de dos canciones propias, No en tens prou, con Dan Peralbo y el Comboi, y El carrer dels Jocs Florals, con River Omelet, y una versión en catalán del tema de Xoel López Rostre d'actriu acompañado por el cantante gallego.

En una entrevista con ACN, Masdéu asegura, sonriendo, que ha llegado a los 50 años y lo que empieza a sobrarle es un poco la nostalgia. «Supongo que es inevitable, pero no me gusta demasiado, porque sino no harías nunca nada ni te plantearías nuevos retos», añade.

Masdéu explica que empalmó 17 años del grupo Whiskyn's seguidos y un año después de la disolución de la banda sacó el primer disco en solitario. «Llevo más de 30 años sin descanso y notaba que necesitaba tocar un poco tierra», dice, y preguntarse porque seguía tocando. Una sensación que reconoce que empezaba a tener cuándo hizo el último disco Els dies que vindran (2022). Masdéu se planteó si después de publicarlo sería un buen momento para hacer una pausa para pensar el siguiente paso, «hacer un punto y aparte» y reencontrarse «con el origen de todo».

Sin embargo, confiesa que después «no se supo estar» y se animó a sacar adelante un proyecto nuevo que se traduciría en un disco corto, un EP. Su intención era hacerlo «sin presión» y recoger «las cosas que tenía en la cabeza como divertimentos y como pequeños regalos».

Así pues, la idea era vestir el álbum con «un rompecabezas de piezas que no cabían en otros discos» y en este contexto se dio cuenta de que hacía 15 de trayectoria en solitario. Por eso, decidió coger el primer single que editó en solitario El carrer dels jocs florals y el último que es No en tens prou y revisitarlos con colaboraciones. En el caso de El carrer dels jocs florals está acompañado por River Omelet y en el de No en tens prou, por Dan Peralbo y el Comboi. La premisa, apunta, era que fueran artistas más jóvenes que él, «nuevas generaciones y artistas» que admira como los River Omelet y Dan Peralbo. «Y si los arreglos de las canciones podían ir al terreno de ellos mejor que mejor», asegura.

Rostre d'actriu con Xoel López es la adaptación al catalán que Masdéu ha hecho del original Rostro de actriz de López, incluida en el disco Fin de un viaje infinito (2007), de su época con el grupo Deluxe. López canta por primera vez en su carrera en catalán, acompañando al músico de Reus en esta revisión. Rostre d'actriu se grabó entre Barcelona y Madrid y va acompañada de un visaulizer en que también participan los dos artistas.

Y en todo eso sumó dos canciones propias que tenía en el cajón como son Tornar a casa, que significa «volver a la esencia» y Castells, que es «la fortificación que nos protege, pero también puede caer por su propio peso».

Con respecto al título del EP, La bonaventura confiesa que le gusta darle vueltas a los títulos y las letras y la buenaventura juega con dos conceptos. Por una parte, la buenaventura, que «es la suerte de lo que nos espera y lo que tiene que venir» y la buena aventura, que «ha sido el camino hecho todos estos años en solitario y con Whiskyn's».

Bajo la producción, grabación y mezcla de Dani Ferrer (Love of Lesbian, Egon Soda), el disco se ha grabado en los estudios Santa Rita de Mataró y El Congost de Barcelona con Quim Xicoira (bajo), Joan López (batería), Yol Casas (batería), Litus Guilera (guitarras), Albert Serrano (guitarras, dobro, mandolina), Maurici Gené (guitarras) y Dani Ferrer (pianos, teclados, trompa y sintetizadores) y Joan Masdéu (voz y guitarra). La masterización ha ido a cargo de Ángel Medina.

Nostalgia

Preguntado por si es un músico que tiene la mirada puesta al pasado, asegura, sonriendo, que ha llegado ya a los 50 años y que lo que empieza a sobrarle es un poco la nostalgia. «Supongo que es inevitable, pero no me gusta demasiado, porque si no harías nunca nada ni te plantearías nuevos reptas».

Seguidor de grupos como The Beatles, The Birds o The Hollies, Masdéu explica que siempre ha intentado hacer canciones las más bonitas posibles porque viene de toda esta escuela de pop de guitarra. «Pongo mucha energía en que las canciones sean bonitas, bellas y que parezca que son aparentemente sencillas pero no simples». «Siempre he seguido la misma premisa desde el primer disco», remarca.

Gira

Masdéu tiene previsto actuar en formato solo el 28 de marzo en Manresa, un día después en Cardedeu y el 11 de abril en Almacelles. Será el 26 de abril en el Teatro Bartrina de Reus el primer concierto con la banda entera, seguir para el 19 de julio en el Festival Poemestiu y el 27 de julio en Vilaplana.

Sobre el directo, explica que aprovechando la coincidencia de los 15 años están ensayando un repertorio que repasa todos los discos incluidos los temas del nuevo EP. «Tenemos dos formatos de directo con la banda eléctrica y un trío semi acústico, que es un formato que estrenamos en el Empremtes y funciona muy bien para ciclos más reducidos».