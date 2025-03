Cinco mil firmas, el hito para convocar una consulta sobre la estación de buses de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La llegada de los pliegues de firmas al Centro Cívico del Carme el pasado viernes 14 de marzo dio el pistoletazo de salida a la recogida de firmas para convocar una consulta no refrendaria sobre el futuro de la estación de autobuses de Reus.

Esta está impulsada por la Asociación de Vecinos Plataforma Defensa Parco Masía Iglesias, que quiere evitar que la nueva estación de autobuses se ubique dentro del Parque Mas Iglesias.

Representantes de la entidad vecinal, encabezados por su presidente, Òscar Mendoza, y acompañados de otros representantes del movimiento vecinal reusense como Josep Machado, Eduardo Navas o Agustí Dosaiguas, escenificaron el inicio de tres meses en que tendrán que recoger un mínimo de 5.000 firmas para convocar la consulta. «Esta es una iniciativa popular que sale de una reivindicación promovida e impulsada por el movimiento vecinal y ciudadano», reivindicó Mendoza

«No hacemos nada más que lo que hizo el PSC en su día con la reivindicación del Carrilet, pero esta vez la iniciativa no sale de un partido político, sino de la voluntad del pueblo», recordó Mendoza.

En este sentido, el presidente de la entidad hacía referencia a cuando el año 2021 el PSC, entonces a la oposición, exigió hacer una consulta ciudadana para conocer a la opinión pública con respecto a la continuidad del Mercado del Carrilet. A la vez, Mendoza reiteró el posicionamiento de la entidad de no querer establecer ninguna confrontación con ningún actor político o social de la ciudad.

«Esperamos realmente un encuentro con el consistorio en que la fotografía esté de celebración, este parque se merece este año celebrar su 25.º aniversario», afirmó.

Respuesta del Ayuntamiento

Al saberse la noticia del visto bueno por parte de la concejalía de Participación del Ayuntamiento de Reus a iniciar la recogida de firmas, voces del Ayuntamiento como la concejala de Participación, Montserrat Flores, o la alcaldesa, Sandra Guaita, celebraron que la ciudadanía se implicara al decidir al modelo de ciudad que querían.

No obstante, la alcaldesa de Reus puntualizó que la propuesta presentada hasta ahora es un anteproyecto y que se está a la espera del retorno del Ayuntamiento a todas las cuestiones planteadas durante las reuniones que se han tenido con diferentes actores de la ciudad con respecto al proyecto de reordenación del Ferrocarril.

En este sentido, Vigía consideró que se tendría que esperar al retorno por parte del consistorio antes de iniciar cualquier consulta. «Sabemos que el consistorio está trabajando para encontrar una solución porque así nos lo comunicaron tres días antes de ir a recoger los pliegues, pero no nos dieron ninguna garantía que la estación no se ubicara dentro del parque. El día que tengamos esta garantía, la recogida de firmas no tendrá ningún motivo de continuar», apuntó Mendoza.

Plazos

Con el inicio de la recogida de firmas el reloj empezó a contar el tiempo y la entidad tiene tres meses para recoger las 5.000 firmas. Estas tendrán que ser de ciudadanos reusenses de mínimo 16 años. En presentarse las firmas, el Ayuntamiento tendrá el margen de un mes para validarlas y descartar las que no sean aptas.

En caso de que se validen un mínimo de 5.000, se abrirá el plazo de tres meses para que el Ayuntamiento convoque la consulta a través de un decreto de alcaldía. La fecha del referéndum tendrá que ser en un plazo de entre 30 y 60 días después de la publicación del decreto de convocatoria.